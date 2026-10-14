Не скользить, а управлять — секреты сцепления зимних шин

Как инновационные шинные технологии побеждают снег и лед

В области создания зимних шин самые сильные позиции у компаний, имеющих большой опыт и понимание, что хотят российские автомобилисты. Пример – премиальный европейский бренд Pirelli, в этом году предлагающий нам две актуальные зимние модели: нешипованные (фрикционные) шины Pirelli Ice Zero FR 3 и шипованные Pirelli Ice Zero 2.

Приоритет в характеристиках и там, и там отдан безопасности, и в первую очередь сцепным свойствам на льду. Фрикционная шина скандинавского типа Pirelli Ice Zero FR 3 имеет новую трехмерную геометрию прорезей-ламелей и оптимизированное расстояние между ними. Вкупе с усовершенствованным составом резиновой смеси это улучшает поведение, торможение и разгон шины прежде всего на ледяной поверхности. А на асфальте Z-образные участки ламелей дают боковую поддержку при деформации, обеспечивая отменную управляемость на сухом и влажном покрытии.

Маркировка на боковинах Pirelli Ice Zero FR 3 выполнена по премиальной технологии с эффектом бархата.

В рисунке протектора Pirelli Ice Zero FR 3 обращают на себя внимание широкие (на 30% шире, чем у прошлой модели) продольные канавки. В том числе благодаря им эффективность торможения на мокрой дороге выросла на 5%.

Общая компоновка рисунка протектора, в котором акцент сделан на V-образные канавки, помогает выводить из пятна контакта воду и снежную кашу, снижая риск «всплытия» и дополнительно повышая безопасность.

Любопытно, что Pirelli Ice Zero FR 3 почти не теряет своих свойств по мере износа: заявлено сохранение 87% потенциала при износе наполовину и 83% – при износе до уровня индикатора TWI.

Pirelli Ice Zero FR 3 – это эффективные характеристики в экстремальных зимних условиях России.

Шины Pirelli Ice Zero FR 3 имеют на боковине, помимо привычного обозначения в виде горных пиков со снежинкой, подтверждающего сцепные свойства на снегу, новый символ в виде обледеневшей вершины.

Это – Ice Grip Symbol, знак недавно появившейся международной независимой сертификации, говорящей об эффективности шины на льду. Далеко не все зимние шины конкурентов его имеют. Между прочим, испытания Pirelli Ice Zero FR 3 проводили в том числе в Якутске.

По акустическому комфорту премиальные шины Pirelli Ice Zero FR 3 также сертифицированы по наивысшему классу А. То есть, катятся они тихо.

Шипованная модель Pirelli Ice Zero 2 тоже не «давит на уши»: за счет новой схемы расположения шипов уровень шума снижен до значений, близких к нешипованным шинам.

При этом число шипов с двойным сердечником, обеспечивающих отличное сцепление и более короткий тормозной путь на льду, – минимум 190 на одну шину, а в крупных размерах и больше.

Наличие «контейнеров» для снега по обеим сторонам каждого шипа позволяют избегать появления тонкой корки льда, а шипам – работать максимально эффективно.

В глубоком снегу иметь отличную тягу помогают снегозацепы плечевой зоны и агрессивный рисунок протектора с трехмерными ламелями. А V-образный ускоритель отвода воды в рисунке протекторе обеспечивает отличное сцепление на мокром асфальте.

Зимние шины Pirelli созданы с оглядкой прежде всего на премиальные легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники. Отсюда – широкий ряд размерностей: 32 варианта для фрикционных шин Pirelli Ice Zero FR 3 и 62 типоразмер для шипованных Pirelli Ice Zero 2. Обе предлагаются с посадочными диаметрами от 16 до 22 дюймов – на все китайские автомобили и машины европейского премиум-сегмента.

Как серьезный производитель, Pirelli предлагает в России развитую поддержку своих клиентов. При покупке у официального дилера (например, в сети шинных центров Колесо.ру) предоставляется бесплатный шиномонтаж. А расширенная гарантия Tyrelife позволяет в течение года произвести один ремонт или одну замену каждой приобретенной шины при повреждении в эксплуатации. Никаких доплат за гарантию Tyrelife не требуется.

Думается, в том числе и поэтому в 2024 году читатели «За рулем» выбрали Pirelli брендом года в номинации «Шины».

Кстати, до 1 ноября вы можете проголосовать за шины Pirelli в премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем»-2026. Для этого переходите по ссылке и выбирайте чемпиона в соответствующей номинации.

Реклама| ООО "Пирелли Тайр Руссия", ИНН 7704787370|erid F7NfYUJCUneVewPUeDFe