Эта простая хитрость облегчит ремонт ходовой
Если нужно заменить ступичный подшипник заднего колеса на кроссовере Volkswagen Tiguan, то не спешите сразу его демонтировать.
С обратной стороны ступицы имеется отверстие. За пару дней до разборки залейте в него проникающую жидкость – работа существенно облегчится.
А. Бисярин, Челябинская область
Приз автору совета – алкотестер полупроводниковый AIRLINE.
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