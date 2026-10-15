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Эта простая хитрость облегчит ремонт ходовой

Читатель «За рулем» предложил решение для замены ступичного подшипника на Volkswagen Tiguan

Если нужно заменить ступичный подшипник заднего колеса на кроссовере Volkswagen Tiguan, то не спешите сразу его демонтировать.

С обратной стороны ступицы имеется отверстие. За пару дней до разборки залейте в него проникающую жидкость – работа существенно облегчится.

А. Бисярин, Челябинская область

Приз автору совета – алкотестер ­полупроводниковый AIRLINE.

Заранее залив проникающую жидкость, вы облегчите себе работу по замене ступичного подшипника.
Заранее залив проникающую жидкость, вы облегчите себе работу по замене ступичного подшипника.

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  • Устройство для удобной замены тормозных колодок описано тут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

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