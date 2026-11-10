Новый седан нашей сборки: как едет? Какой расход?

Седан Tenet A8: тест-драйв, видео, характеристики, конкуренты

Люблю седаны! И Chery Arrizo 8, продававшийся у нас с 2023 года, мне тоже нравился. Однако русифицированный как Tenet A8 он должен оказаться еще лучше. Главное – чтобы не дороже!

В Tenet превратилась рестайлинговая версия Arrizo, появившаяся в Китае в 2025 году. Отличия – в бамперах, решетке радиатора, светотехнике и интерьере.

Базовый мотор – 1.6 турбо на 150 сил в тандеме с преселективным роботом. Для спокойного водителя его возможностей хватит: напомню, что до 2022 года почти все одноклассники А8 в начальной версии тоже были 150‑сильными, причем с атмосферниками. И ничего, не жаловались.

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А в моих руках – более дорогая версия с двухлитровым двигателем на 197 сил. Он неплохо везет даже более крупный кроссовер Tenet T8, а седану – за глаза.

Правда, бодрость появляется только в спортрежиме – в стандартном и экономичном Tenet набирает скорость с ленцой. Вальяжный характер, впрочем, хорошо вяжется с настройкой подвески, отменно переваривающей неровности и даже «лежачих полицейских».

С мотором 2.0 на А8 работает классический 8‑ступенчатый гидроавтомат – впервые для Тенета, да и на исходный Arrizo для России такая коробка не ставилась. Переключения незаметны, в передачах не путается, но если с роботом и таким же мотором кроссовер Т8 (а он тяжелее на 250 кг) набирает сотню за 8,4 с, то седан – за 9 с.

В городском цикле без особых пробок расход вышел около 11 л/100 км, за городом и не спеша – ниже 8 л на сотню. Неплохо!

Расстроил разве что акустический комфорт – гул от шин отчетлив во всём диапазоне скоростей. Утешает, что исходит он от породистых шин Continental с соответствующими характеристиками, а не от китайского ноунейма.

Tenet А8. Цена в России от 2 999 000 ₽

Комплектация Прайм за 3 млн рублей – это 150‑сильный мотор с роботом, шесть подушек безопасности, 17‑дюймовые колеса, 15‑дюймовая медиасистема с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, полный зимний пакет, экокожа. Да, недешево.

В исполнении Ультра за 3,5 млн рублей к мотору 2.0 с автоматом прилагаются почти полтора десятка ассистентов водителя, панорамная крыша, вентиляция подушек передних сидений, видеорегистратор, беспроводная зарядка, более продвинутая аудиосистема, ароматизатор и еще несколько мелочей.

Нетрудно предугадать, что основной спрос придется на базовую версию. Для такси и корпоративных парков ее вполне достаточно, а частники в массе своей переключились на кроссоверы. Да и Волга по цене близка.

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ Единственный на сегодня прямой конкурент Тенета А8 – российская Волга С50, бывший Geely Preface. С мотором на 150 сил она стоит те же 3 млн рублей, а вот 200‑сильная модификация доступнее: 3,25–3,4 млн Волга обладает более драйверским характером: шустрее, точнее в рулежке, жестче по настройкам подвески. В базовой Волге нет шторок безопасности, обогрева руля и электроскладывания зеркал. Оснащение топовой версии в целом идентично «восьмерке» за исключением электропривода крышки багажника, который Волге не положен в принципе, а на Тенете входит в обе комплектации.

За исключением разведенного на четыре патрубка выхлопа, спортивных амбиций у «восьмерки» не замечено.

Классический автомат, оснащение, приятная подвеска Привязка комплектации к мотору, короткие подушки сидений

Tenet А8

Разгон 0–100 км/ч, с 9,0

9,0 Макс. скорость, км/ч 210

210 Длина / ширина / высота / база, мм 4757 / 1832 / 1469 / 2770

4757 / 1832 / 1469 / 2770 Дорожный просвет, мм 145*

145* Объем багажника, л 434

434 Снаряженная / полная масса, кг 1615 / 1935

1615 / 1935 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 197 л. с. при 5000 об/мин, 375 Н·м при 1750–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 197 л. с. при 5000 об/мин, 375 Н·м при 1750–3500 об/мин Трансмиссия передний привод, А8

передний привод, А8 Топливо / запас топлива, л АИ‑95/55

АИ‑95/55 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 11,3 / 6,9 / 8,5

* Паспортный дорожный просвет измерен между осями.

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