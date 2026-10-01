Просторный салон, богатое оснащение: седан питерской сборки уже в продаже

На российский рынок вышел седан Tenet А8 в двух версиях с ценами от 3 млн рублей

Вслед за кроссоверами в модельной линейке бренда Tenet появился большой седан А8. Как нетрудно догадаться, это локализованный Chery Arrizo 8, собираемый на бывшем заводе Hyundai/Kia в Шушарах.

Tenet А8

По габаритам он немного уступает прямому конкуренту – Волге С50. Впрочем, на втором ряду просторно. В такси и корпоративных парках автомобиль явно придется ко двору, ибо пассажирам сидеть удобнее, чем водителю: подушка его кресла такая же короткая, как у седана-исходника.

Базовый двигатель – 150‑сильный турбомотор 1.6, он работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой. Топовый двигатель – тоже турбированный, двухлитровый, мощностью 197 л. с. Он агрегатируется с восьмиступенчатым автоматом: у исходного Chery на нашем рынке такой коробки не было.

Под капотом Tenet А8

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Оснащение богаче, чем у Волги: есть полный пакет водительских ассистентов, сразу разработано фирменное приложение с телематикой. Подписка на него бесплатная на первые три года.

Интерьер Tenet А8

Цены и комплектации Tenet А8

Доступно две версии.

Базовая Прайм с мотором 1.6 стоит 3 млн рублей. В ней получите шесть подушек безопасности, 17‑дюймовые колеса, светодиодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, отделку экокожей, центральный дисплей диагональю 15 дюймов, камеры кругового обзора. Есть зимний пакет, датчики дождя и света.

Старшее исполнение Ультра с двухлитровым двигателем за 3,5 млн рублей богаче на комплекс систем активной безопасности, 18‑дюймовые колеса, панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку, встроенный видеорегистратор и более продвинутую аудиосистему.

Детальный обзор кроссовера Tenet T7 опубликован тут.

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