Просторный салон, богатое оснащение: седан питерской сборки уже в продаже
Вслед за кроссоверами в модельной линейке бренда Tenet появился большой седан А8. Как нетрудно догадаться, это локализованный Chery Arrizo 8, собираемый на бывшем заводе Hyundai/Kia в Шушарах.
По габаритам он немного уступает прямому конкуренту – Волге С50. Впрочем, на втором ряду просторно. В такси и корпоративных парках автомобиль явно придется ко двору, ибо пассажирам сидеть удобнее, чем водителю: подушка его кресла такая же короткая, как у седана-исходника.
Базовый двигатель – 150‑сильный турбомотор 1.6, он работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой. Топовый двигатель – тоже турбированный, двухлитровый, мощностью 197 л. с. Он агрегатируется с восьмиступенчатым автоматом: у исходного Chery на нашем рынке такой коробки не было.
Оснащение богаче, чем у Волги: есть полный пакет водительских ассистентов, сразу разработано фирменное приложение с телематикой. Подписка на него бесплатная на первые три года.
Цены и комплектации Tenet А8
Доступно две версии.
Базовая Прайм с мотором 1.6 стоит 3 млн рублей. В ней получите шесть подушек безопасности, 17‑дюймовые колеса, светодиодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, отделку экокожей, центральный дисплей диагональю 15 дюймов, камеры кругового обзора. Есть зимний пакет, датчики дождя и света.
Старшее исполнение Ультра с двухлитровым двигателем за 3,5 млн рублей богаче на комплекс систем активной безопасности, 18‑дюймовые колеса, панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку, встроенный видеорегистратор и более продвинутую аудиосистему.
- Детальный обзор кроссовера Tenet T7 опубликован тут.
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