Audi A2 в 2015 году. Гибрид или электрокар

Немцы вновь заговорили о возвращении компакта Audi A2 на конвейер. Появилось даже изображение прототипа в кузове, весьма приближенном к промышленному производству. Уточнены также сроки запуска новой модели в продажу (2015 год) и возможная стартовая цена — 23 000 евро.

По габаритам автомобиль останется типичным компактом — его длина будет лежать в пределах 3,99–4,24 метра. Тем не менее он задуман как пятиместный и «чрезвычайно легкий», чему поспособствует богатый опыт Audi по структурной компоновке кузовов своих машин.

Автомобиль будет доступен с электроприводом и с обычным ДВС. По предварительной информации, его укомплектуют новым 1,6-литровым дизелем Common-Rail мощностью 105 лс, который специально разработан для экологической модели Golf с выбросами 99 граммов CO2 на километр пути. Что касается электрической версии, то до сих пор неясно, идет ли речь о чистом электрокаре или гибриде с возможностью подзарядки от розетки. В ряде стран, в том числе США, гибриды-розеточники приравнены к электрокарам, а их покупатели поощряются одинаковыми правительственными субсидиями. Германия пока никак не стимулирует покупателей подобных машин.

Тем временем Audi объявила специальную кампанию скидок на хэтчбек A1 на российском рынке.