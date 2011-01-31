Audi A2 в 2015 году. Гибрид или электрокар

Немцы вновь заговорили о возвращении компакта Audi A2 на конвейер. Появилось даже изображение прототипа в кузове, весьма приближенном к промышленному производству. Уточнены также сроки запуска новой модели в продажу (2015 год) и возможная стартовая цена — 23 000 евро.

Audi A1
Audi A1

Audi > A1

Новую Audi A2 запустят в серию в 2015 году

Новую Audi A2 запустят в серию в 2015 году

По габаритам автомобиль останется типичным компактом — его длина будет лежать в пределах 3,99–4,24 метра. Тем не менее он задуман как пятиместный и «чрезвычайно легкий», чему поспособствует богатый опыт Audi по структурной компоновке кузовов своих машин.

Автомобиль будет доступен с электроприводом и с обычным ДВС. По предварительной информации, его укомплектуют новым 1,6-литровым дизелем Common-Rail мощностью 105 лс, который специально разработан для экологической модели Golf с выбросами 99 граммов CO2 на километр пути. Что касается электрической версии, то до сих пор неясно, идет ли речь о чистом электрокаре или гибриде с возможностью подзарядки от розетки. В ряде стран, в том числе США, гибриды-розеточники приравнены к электрокарам, а их покупатели поощряются одинаковыми правительственными субсидиями. Германия пока никак не стимулирует покупателей подобных машин.

Тем временем Audi объявила специальную кампанию скидок на хэтчбек A1 на российском рынке.

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