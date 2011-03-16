Tesla объявила цены на свои машины

Tesla Motors, американский автопроизводитель из Кремниевой долины, начнет продажи электрокаров Model S в следующем году в США, а Европа увидит их в 2013 году. В 2012 фирма намечает выпустить 5 000 электромобилей, а затем выйти на расчетную мощность — 20 000 в год.

Автомобили будут доступны в трех различных версиях с аккумуляторами, обеспечивающими пробег на одной зарядке в 260 км, 370 км и 480 км. Стартовая стоимость машин для американского рынка заявлена на уровне $57 400. Модели с более емкими аккумуляторами будут продаваться за $67 400 и $77 400 соответственно.

Европейские цены еще не озвучены, однако обозреватели рынка прогнозируют, что «по сложившейся традиции в ценах поменяют только значок доллара на значок евро», дисконта ждать не стоит, разве что его предоставят европейские власти.

Напомним, что американское правительство предоставляет покупателям электрокаров налоговые субсидии в размере $7 500, из числа крупнейших авторынков Европы субсидии на электрокары выплачивают только Великобритания и Франция.

Среди учредителей Tesla Motors компания Google, с 2008 года компания выпускает заднемоторные родстеры на базе Lotus с электроприводом и продает их по $100 000. Помимо запуска электрокара Model S в планах фирмы производство электрического кроссовера Model X.