Такую впечатляющую статистику привел вчера замминистра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев на выездном заседании Совета генеральных и главных конструкторов на АВТОВАЗе.

«Ежедневно автомобили выбрасывают 16,5 тонн загрязняющих веществ. Более половины парка автомобилей в России выполняют в лучшем случае стандарт „Евро-0“, — добавил чиновник.

Зампред правительства РФ Сергей Иванов, который также участвоал в заседании, в своей речи отметил, что согласно Транспортной стратегии РФ к 2030 году объем выброса загрязняющих веществ от автомобилей должен снизиться на 40%.

Кроме вредных выбросов на экологию также влияет использование токсичных материалов, применяемых в автомобиле. Так, специалисты НАМИ разработали проект технического регламента «Безопасность колесных транспортных средств» для стран ЕврАзЭС, которым с 1 января 2012 года запрещается использование хризотила в тормозных накладках.

Правда, несмотря на то, что асбест во всем мире признан вредным, не все так просто в этом вопросе. Часто не разделяют, но существует две крупные группы асбеста — амфиболовая и хризотиловая. Амфиболовый асбест и представляет наибольшую опасность для здоровья, так как практически не выводится из легких. В настоящее время добыча и использование амфиболового асбеста запрещена во всем мире. Чего не скажешь о хризотиле, который является самым безопасным волокном среди аналогичных минералов и искусственных заменителей (целлюлоза, волокно арамида и керамическое волокно), так как быстрее всех волокон выводится из организма, это подтвержено данными последних исследований, проведенных тремя ведущими токсикологическими лабораториями в Швейцарии, Германии и США.