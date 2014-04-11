В Америке придумали чемодан-электросамокат

Компания Green Energy Motors из штата Иллинойс разработала для коммерческих продаж прототип экологически чистого средства для городских поездок на короткие расстояния: чемодан-трансформер, превращающийся в электрический самокат.

Новинка, которая может одновременно использоваться как чемодан типа «дипломат» и индивидуальное средство передвижения на электрической тяге, получила название Commute-Case. Как сообщается на сайте производителя, чемодан-трансформер предназначен для поездок в городе на короткие расстояния и призван заменить автомобиль. По мнению создателей, его можно использовать при передвижении общественным транспортом, от дома и до остановки автобуса или электрички, а также для поездок в городе в зоне шаговой доступности.

Чемодан может использоваться в трех вариантах: стандартном — как чемодан, в нем предусмотрено отделение для бумаг, а при выдвижении ручки его можно катить за собой в качестве тележки. Наконец, выдвинув левую и правую подножки и руль, чемодан можно превратить в самокат с приводом от подзаряжаемых аккумуляторов, позволяющих передвигаться со скоростью до 20 км/ч. Акселератор находится на правой ручке руля. В случае полной разрядки батарей чемодан можно использовать как обычный самокат — отталкиваясь ногой. Вес конструкции составляет 12 кг.

Ожидается, что серийные экземпляры будут стоить в розницу 5990 долл., однако желающие сэкономить могут сделать предзаказ и получить чудо техники за 2995 долл.

Для сравнения, как отмечает Mail Online, простые самокаты стоят около 125 долл., а новые «Сегвеи» — порядка 8300 долл.