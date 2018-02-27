Заплатить за поврежденный автомобиль дорожников заставил только Верховный суд

Автомобиль попал колесом в яму, ущерб вылился в кругленькую сумму. Но владелец дороги платить отказался, обвинив водителя в том, что он, увидев опасность, не снизил скорость.

Валентин Павленко ехал на своем Mercedes CLS 350 по Колмовскому мосту, который находится в Великом Новгороде, пока не влетел в яму. Автомобиль был поврежден настолько сильно, что ущерб эксперты оценили в 125 371 руб. 65 коп., которые истец просил взыскать с ответчика. Еще 1500 руб. тот потребовал за оценку ущерба, а также за расходы по оплате государственной пошлины и юридических услуг.

Ответчиком в суде стал работник МБУ «Городское хозяйство» Кедик Д.И., поскольку он, являясь должностным лицом, ответственным за содержание улиц и дорог в Великом Новгороде, допустил образование выбоины, размеры которой превышают допустимые (прописаны в ГОСТе). Его привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 2200 рублей. Напомним, что по ГОСТу предельные размеры выбоин не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см.

Суд первой инстанции пришел также к выводу, что МБУ «Городское хозяйство» должно ответить за ущерб, причиненный автомобилю, так как ДТП произошло из-за плохого содержания дороги. Однако ответчик с этим решением не согласился.

Апелляционный суд признал вину МБУ «Городское хозяйство» в ненадлежащем содержании улицы, однако, по мнению суда, это не влечет безусловной ответственности МБУ за аварию. Происшествие случилось на дороге общего пользования, и Павленко обязан был соблюдать ПДД. Чтобы признать виновными в его аварии дорожников, следует установить, что истец при движении по Колмовскому мосту с разрешенной скоростью не был в состоянии обнаружить выбоину на асфальте, а если и обнаружил, не имел технической возможности избежать наезда. Суд также счел, что обосновать все это должен был истец, то есть сам Павленко, однако в материалах дела эти доказательства отсутствуют. Кроме того, в постановлении апелляционного суда говорится, что аварийный участок был хорошо освещен, то есть истец должен был заметить выбоину. С учетом этого судебная коллегия областного суда отказала в удовлетворении исковых требований гражданина Павленко.

В результате дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону истца и указал, что доказывать свою невиновность должна организация, отвечающая за состояние дороги.

«В силу п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2). Таким образом, бремя доказывания отсутствия вины в причинении вреда законом возложено на лицо, этот вред причинившее, в настоящем случае — на МБУ „Городское хозяйство“.

Таким образом, Верховный суд решение апелляционной инстанции отменил, а дело направил на новое рассмотрение.

А вот юристу из Перми Константину Рудакову Верховный суд не пошел навстречу. Тот пытался доказать, что возвращение в Административный регламент нормы, разрешающей сотрудникам ГИБДД останавливать автомобили для проверки документов в любом месте, нарушает права водителей на участие в дорожном движении без установления необоснованных ограничений. Однако суд не усмотрел коррупционной опасности в возвращении этой нормы и оставил все в силе.

Кто заплатит за аварию, если своя страховая компания лишилась лицензии? Этот вопрос также пришлось разбирать в Верховном суде.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС