Дрифт на двухэтажном автобусе: смерть близко

Европу завалило «снегом из Сибири», из-за чего резко выросло количество аварий на дорогах. Некоторые водители, однако, внезапно обнаружили у себя навыки экстремального вождения.

Это видео из серии «чудесное спасение» опубликовано 28 февраля жителем Эдинбурга по имени Гарет Смит. Инцидент произошел на трассе В701. Гарет заметил, что перед ним в снегу увяз Mini, водитель которого попытался объехать сложный участок по менее заснеженной встречной полосе. Тут, как нарочно, из пурги показался двухэтажный автобус компании Lothian Buses. На его пути с одной стороны был раскорячившийся Mini, а с другой — «каблучок» Vauxhall Гарета. Что было дальше, смотрите на видео:

В ролике видно, как водитель автобуса чудесным образом в скольжении вписывается в зазор между двумя легковушками. Гарет, правда, судя по его возгласам «боже мой! боже мой!», не на шутку перепугался, видя, как ему в лоб несется многотонная махина. Он даже стал потихоньку сдавать назад, чтобы смягчить возможное столкновение, но этого, к счастью, не произошло.

Тем временем в России в феврале случился не менее впечатляющий инцидент из серии «чудесное спасение»: водитель Урала ловко ушел от столкновения, лавируя между стоящими в пробке фурами.

В ноябре в Свердловской области водитель Мазды чудом избежал лобового столкновения с фурой и пикапом, которые ехали параллельно друг другу и заняли всю ширину проезжей части.

Фото, видео: YouTube