Невероятный маневр: водитель Урала ловко ушел от столкновения

В Сети появилось очередное дорожное видео из серии «чудесное спасение». На сей раз второй день рождения случился у водителя трехосного Урала.

Давно ли вы выполняли на своем автомобиле переставку? Без регулярной практики сделать это довольно сложно даже на легковушке, а уж на грузовике тем более. Вряд ли водитель запечатленного на видео Урала ас, ему, скорее всего, просто повезло.

Судя по данным видеорегистратора, с которого велась запись, инцидент произошел утром 22 февраля, но точное место его неизвестно. В ролике видно, как водитель небольшого грузовичка либо внедорожника обгоняет на трассе трехосный Урал в условиях плохой видимости. Внезапно из-за тумана показывается хвост пробки из фур, водитель машины с видеорегистратором успевает затормозить, а водитель Урала — нет, ему приходится на большой скорости лавировать между двумя рядами фур, и, о чудо, он никого не задел, хотя пространство для маневра было совсем небольшим, особенно для такой машины. По счастливой случайности людей на пути несущегося Урала не оказалось, хотя водители некоторых фур вышли из своих машин. В общем, многим сильно повезло в этот день.

В ноябре в Свердловской области водитель Мазды чудом избежал лобового столкновения с фурой и пикапом, которые ехали параллельно друг другу и заняли всю ширину проезжей части.

Также в ноябре остросюжетный инцидент со счастливым исходом имел место на трассе Хлевное — Липецк. Там в результате необдуманного обгона грузовика водителем легковушки на встречку вылетел внедорожник Dodge Nitro и боком в скольжении чудом разъехался с двумя другими автомобилями.

Фото, видео: YouTube