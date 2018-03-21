Москва, учись! В Израиле будут платить за отказ от поездок в часы пик

В стране началась запись в проект, в рамках которого водители смогут получить от государства довольно приличную сумму, если откажутся от привычки использовать автомобиль в часы наиболее плотного трафика. Таким образом власти страны хотят ограничить нагрузку на дорожную инфраструктуру.

На автомагистралях Израиля стартовал семилетний эксперимент по стимулированию водителей отказаться от личного транспорта в часы пик. Он получил название «Няим Лерок» и целью его является снижение заторов на дорогах Большого Тель-Авива (города и его пригородов).

Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд шекелей (около 16 млрд рублей), пишет израильский портал globes.co.il. Желающие поучаствовать в нем получат ежегодный виртуальный кошелек на сумму 4500 шекелей (74 тыс. рублей). Эта сумма будет расти или уменьшаться в ходе проекта в соответствии с поведением водителей и их привычками.

В транспортном средстве участника эксперимента установят телематическое оборудование, с помощью которого можно будет отслеживать общее количество поездок, их маршруты и отдельно — количество поездок в пиковые часы. Также установят приложение для общения с другими участниками проекта — устройство сможет предлагать альтернативные способы передвижения, информировать о балансе участника программы и истории его поездок.

В конце года участник эксперимента получит оплату в соответствии с бортовым журналом, правда, максимальная сумма ограничена 2000 шекелей (33 тыс. рублей) на одного человека.

Добровольцев будут набирать со всего Израиля, половина из них должны проживать в одном из городов-спутников Большого Тель-Авива.

В правительстве полагают, что если пилотный проект окажется успешным, по истечении семилетнего периода он перерастет в национальную программу.

Главный исполнительный директор компании — разработчика проекта (Ayalon Highways) Итамар Бен-Меир отмечает, что уже сегодня понятно, что в стране не удается справиться с ростом количества автомобилей, сколько бы новых дорог ни строили. «Мы вынуждены стимулировать водителей отказаться от личных автомобилей или хотя бы ограничить их использование. С помощью таких экспериментов мы сможем найти самый эффективный способ влияния на водителей. Тот способ, который сможет заставить их отказаться от личных автомобилей», — отмечает он.

Фото: globes.co.il