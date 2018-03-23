В Орловской области украли 25 км дороги. Кто это сделал?

Дорожное покрытие в Орловской области неизвестные похитили еще в 2017 году, и местные жители неоднократно жаловались в различные госорганы. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело только сейчас.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Шаблыкинского района (Орловская область) по ч. 1 ст. 293 УК РФ. По свидетельству местных жителей, трасса протяженностью более 25 км ведет к нескольким населенным пунктам в Шаблыкинском районе, таким образом, жители Хотьково, Глинки и Семеновки, Юрасово, Яхонтово, Кривошеево и Дюкарево лишились дороги с твердым покрытием. Людей в этих населенных пунктах проживает совсем немного. Так, в Семеновке зарегистрировано всего 3 человека, в Юрасово — один житель, в Яхонтово — 4 человека, в селе Глинки — один человек и т. д. И воришки, видимо, решили, что никто не спохватится. Между тем дорога также служит подъездом к воинским захоронениям и гражданским кладбищам.Куда только ни обращались сельчане, наблюдая за тем, как неизвестные разворовывают бетонные плиты, пока не накопилась «критическая масса»: и в администрацию района, и в полицию, и в прокуратуру, и к губернатору области, писали даже Жириновскому

В конце концов судьбой дороги заинтересовалось СУ Следственного комитета по Орловской области и обвинило администрации Хотьковского сельского поселения и Шаблыкинского района в том, что они не озаботились о сохранности бетонных плит дороги.

«Данные незаконные действия повлекли существенные нарушения прав и законных интересов местных жителей, которые лишились транспортного сообщения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Курьез ситуации заключается в том, что сначала сельчане думали, что на дороге ведутся какие-то ремонтные работы, ведь все выглядело солидно — туда пригнали кран и КАМАЗы. Пока не выяснилось, что происходит банальная кража покрытия. Сейчас следователи пытаются выяснить, кому все же понадобилась дорога и кто таким беспардонным образом на глазах у местных жителей ее демонтировал.

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Фото: yaplakal.com