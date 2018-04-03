И в хвост, и в гриву: у каких автомобилей больше пробег. Исследование

При проведении исследования за основу взяли европейскую классификацию легковых машин, где класс A — это микроавтомобили, B — небольшие автомобили, C — средний класс, D — семейные машины, E — бизнес-класс и J — кроссоверы и внедорожники.
Получилось, что в основном действует правило: чем больше автомобили, тем больше и их средний пробег. Это логично: маленькие машины чаще покупают для регулярных поездок на работу, а не для дальних путешествий, отмечают специалисты сервиса Авто.ру.
Если рассматривать по моделям, то среднее минимальное значение — чуть ниже 10 тыс. км в год — у Kia Picanto. Максимальное в классе A — у китайского Lifan Smily, хотя тоже не больше 12,5 тыс. км в год. В среднем владелец машины класса A проезжает 10,4 тыс. км в год, а владелец автомобиля класса B — в полтора раза больше, 15,4 тыс. км. В классе C среднее значение еще немного выше — почти 16 тыс. км в год.
Больше всего пробег у автомобилей класса E — 17,4 тыс. в год, но даже лидер класса — седан Volvo S80 с пробегом более 18 тыс. — уступает семейному универсалу XC70 того же бренда, у которого пробег 19,4 тыс. км в год.
Класс J лишь на четвертом месте по среднему пробегу — позади классов C, D и E. Однако показатели тех кроссоверов и внедорожников, которые честно подходят для дальних путешествий, близки к максимальным значениям в рейтинге. Примеры — Kia Mohave и Toyota Land Cruiser (по 19 тыс. км).
Топ автомобилей с самыми высокими (в среднем) пробегами составили: Lada Largus и Skoda Rapid — по 19,6 тыс. км в год, Toyota Land Cruiser и Kia Mohave — 19 тыс. км в год, Skoda Octavia — 18,4 тыс. км в год, Audi A6 и Toyota Camry — 18, 3 тыс. км в год и BMW X5 — 18,1 тыс. км в год.
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Фото: Volvo
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