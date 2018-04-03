И в хвост, и в гриву: у каких автомобилей больше пробег. Исследование

Каких только исследований на автомобильную тему не проводится! Это посвящено тому, сколько люди (в среднем) проезжают на автомобилях разных классов.

При проведении исследования за основу взяли европейскую классификацию легковых машин, где класс A — это микроавтомобили, B — небольшие автомобили, C — средний класс, D — семейные машины, E — бизнес-класс и J — кроссоверы и внедорожники.

Получилось, что в основном действует правило: чем больше автомобили, тем больше и их средний пробег. Это логично: маленькие машины чаще покупают для регулярных поездок на работу, а не для дальних путешествий, отмечают специалисты сервиса Авто.ру.

Если рассматривать по моделям, то среднее минимальное значение — чуть ниже 10 тыс. км в год — у Kia Picanto. Максимальное в классе A — у китайского Lifan Smily, хотя тоже не больше 12,5 тыс. км в год. В среднем владелец машины класса A проезжает 10,4 тыс. км в год, а владелец автомобиля класса B — в полтора раза больше, 15,4 тыс. км. В классе C среднее значение еще немного выше — почти 16 тыс. км в год.

Больше всего пробег у автомобилей класса E — 17,4 тыс. в год, но даже лидер класса — седан Volvo S80 с пробегом более 18 тыс. — уступает семейному универсалу XC70 того же бренда, у которого пробег 19,4 тыс. км в год.

Класс J лишь на четвертом месте по среднему пробегу — позади классов C, D и E. Однако показатели тех кроссоверов и внедорожников, которые честно подходят для дальних путешествий, близки к максимальным значениям в рейтинге. Примеры — Kia Mohave и Toyota Land Cruiser (по 19 тыс. км).

Топ автомобилей с самыми высокими (в среднем) пробегами составили: Lada Largus и Skoda Rapid — по 19,6 тыс. км в год, Toyota Land Cruiser и Kia Mohave — 19 тыс. км в год, Skoda Octavia — 18,4 тыс. км в год, Audi A6 и Toyota Camry — 18, 3 тыс. км в год и BMW X5 — 18,1 тыс. км в год.

Наш автор рассказал, на каком месте находится Россия в мировом рейтинге продаж новых автомобилей и почему она оказалась между Бразилией и Венгрией.

Составлены рейтинги самых популярных моделей автомобилей с пробегом — наших и иностранных. Топ-10 отечественных возглавила Lada Samara, на первом месте среди иномарок — Ford Focus.

Фото: Volvo