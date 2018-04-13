«Руки в ноги» и почистить дорожные знаки! Мэр дал наставление подчиненным

Весна — это не только солнце и потепление, но и дополнительные хлопоты для городских чиновников. Ведь в это время года становятся особенно заметными все дорожные проблемы. Устранить их начальники требуют незамедлительно, порой нечеловеческим образом!

Мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородском собрании 13 апреля отчитал подчиненных за нерасторопность в работе по приведению в порядок дорожных знаков, сообщает региональное отделение «Комсомольской правды». Он дал чиновникам ровно неделю на то, чтобы поправить, помыть и почистить дорожные знаки, покосившиеся и запылившиеся за зиму. Чиновники старались, но из 7223 знаков в норму удалось привести только 5085. Градоначальнику это не понравилось, и он решил обратиться к подчиненному, начальнику управления дорожного хозяйства Игорю Витюгову, «по-военному»:

«Вы служили в армии? Я говорю устранить и сделать за неделю! Вы это пропускаете мимо ушей и сами для себя план ставите. А я для чего тогда говорю? Еще три дня в вашем распоряжении! Поэтому руки в ноги — и оперативно все устранять!» — наставлял мэр.

Ну что же, видимо, придать «армейское» ускорение своим подчиненным все же иногда бывает нелишне!

Справка

Выражение «взять ноги в руки» означает сделать что-то быстро и не мешкая.