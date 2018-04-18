Нет телефону и наушникам! Новый знак для пешеходов придумала... девочка

Красноярская школьница Александра Иванова обратила внимание на то, что многие молодые люди, даже переходя дорогу, не выпускают из рук телефона, а часто еще при этом пользуются наушниками. То есть переходят не глядя, и с этим пора уже что-то делать!

И тогда Александра предложила ввести новый дорожный знак, запрещающий людям переходить проезжую часть в наушниках или разговаривая по телефону. На рисунке изображены наушники и телефон, перечеркнутые красной линией. В краевой Госавтоинспекции подтвердили, что нередко аварии с участием пешеходов случаются из-за того, что пешие участники дорожного движения были отвлечены и не смогли вовремя оценить опасность.

Инспекторы поддержали инициативу школьницы и провели при помощи отряда юных инспекторов просветительскую акцию: на улицах города пешеходам раздавали листовки и напоминали людям в наушниках и с телефоном, что, переходя дорогу, необходимо смотреть по сторонам и что дорога — это место повышенной опасности, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Конечно, просветительская работа всегда приветствуется, но в данном случае большой прок от нее вряд ли будет: то, что на дороге следует быть внимательными, знают все, но расценивают напоминание об этом как излишнюю назойливость. Тут уже на сознательность рассчитывать не приходится, наказание рублем окажется куда действеннее, чем просветительные акции. Хотя объяснять все же стоит, вдруг хотя бы кто-то прислушается.

Депутат Госдумы Александр Сидякин, наблюдая, как на «красный свет вырываются люди», которые смотрят не на дорогу, а в свои планшеты да еще с капюшоном на голове, предложил разработать законопроект, ужесточающий наказание за несоблюдение ПДД пешеходами. Но пока это так и осталось инициативой.

Александр Сидякин, наблюдая, как на «красный свет вырываются люди», которые смотрят не на дорогу, а в свои планшеты да еще с капюшоном на голове, предложил разработать законопроект, ужесточающий наказание за несоблюдение ПДД пешеходами. Но пока это так и осталось инициативой. Вообще, школьники порой бывают очень креативными и предлагают интересные идеи, например, брат и сестра из немецкого Юлиха предложили использовать дождевую воду для бачка стеклоомывателя.



Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю