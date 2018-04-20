В Испании появились «лежачие» светофоры. Для гаджетозависимых

Такие уже есть в Голландии, Германии, Австралии и Южной Корее. А нужны они для людей, не выпускающих из рук телефона. Увы, таких становится все больше.

Власти испанского города Саламанка решили таким образом максимально обезопасить передвижение зависимых от смартфонов граждан, которые не расстаются со своими цифровыми устройствами даже во время передвижения по улицам пешком. Постепенно приходит понимание, что бороться с этим злом цивилизации практически невозможно, стало быть, нужно как-то подстраиваться.

Напольные световые устройства дополнят обычные светофоры. Встроенная в дорожное покрытие светодиодная подсветка загорается зеленым и красным светом перед зебрами синхронно с главными светофорами. Пешеход, который, переходя дорогу, смотрит в свой телефон, краем глаза «зацепит» полоску на асфальте и не пропустит нужного сигнала.

Пока напольные светофоры установили только на одной улице Саламанки, но если этот опыт признают успешным, светящиеся полоски появятся и на других оживленных магистралях города, сообщает espanarusa.com.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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