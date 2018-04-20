В Испании появились «лежачие» светофоры. Для гаджетозависимых

Такие уже есть в Голландии, Германии, Австралии и Южной Корее. А нужны они для людей, не выпускающих из рук телефона. Увы, таких становится все больше.

Власти испанского города Саламанка решили таким образом максимально обезопасить передвижение зависимых от смартфонов граждан, которые не расстаются со своими цифровыми устройствами даже во время передвижения по улицам пешком. Постепенно приходит понимание, что бороться с этим злом цивилизации практически невозможно, стало быть, нужно как-то подстраиваться.

Напольные световые устройства дополнят обычные светофоры. Встроенная в дорожное покрытие светодиодная подсветка загорается зеленым и красным светом перед зебрами синхронно с главными светофорами. Пешеход, который, переходя дорогу, смотрит в свой телефон, краем глаза «зацепит» полоску на асфальте и не пропустит нужного сигнала.

Пока напольные светофоры установили только на одной улице Саламанки, но если этот опыт признают успешным, светящиеся полоски появятся и на других оживленных магистралях города, сообщает espanarusa.com.

В России пытаются подойти к проблеме с другой стороны: так, красноярская ГИБДД с энтузиазмом восприняла предложение местной школьницы ввести новый знак для смартозависимых пешеходов — наушники и телефон, перечеркнутые красной линией.

Возможно, и российским властям следует присмотреться к испанскому опыту, гаджетоманов у нас не меньше, чем в других странах. Тем более что такое нововведение, как светящиеся опоры, в столице уже с успехом прижилось.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС