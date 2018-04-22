Rolls-Royce провел первое ТО своей самой маленькой модели

Напомним, что «живет» этот необычный автомобиль в стенах детского отделения больницы Святого Ричарда. И благодаря ему ребятишки просто рвутся в операционную, ведь это единственная возможность прокатиться на вожделенном электрокаре.

Мы писали про маленький Rolls-Royce еще весной прошлого года. Уникальный концепт-кар создали специально для детского дневного хирургического отделения больницы Святого Ричарда, что находится на родине марки в Чичестере. Детям позволяют сесть в Rolls-Royce SRH только чтобы доехать до операционной по коридорам педиатрического отделения, следуя специальным «знакам дорожного движения». Таким образом пациентам снижают стресс перед операцией, ведь за рулем электрокара они забывают про все на свете! В среднем автомобиль ежедневно помогал одному малышу добраться до операционной.





И вот спустя год самый маленький Rolls-Royce в истории снова оказался на заводе марки в Гудвуде — настало время для первого сервисного обслуживания. Оказалось, что автомобиль в идеальном состоянии, специалисты не выявили ни единой неполадки. Глава педиатрического направления больниц Западного Суссекса Сью Николс отмечает, что стационар получает восхищенные отзывы родителей, автомобиль успешно выполняет свою роль и отвлекает юных пациентов от предстоящей процедуры, интерес к нему проявляют даже папы малышей и тоже просятся за руль! Максимальная скорость автомобиля, питающегося от 24-вольтового гелевого аккумулятора, ограничена на уровне 16 км/ч, для самых юных водителей «потолок» можно снизить до 6 км/ч. Это, по сути, настоящий электрокар, он изготовлен полностью вручную и заточен под нужды маленьких водителей. Изящный интерьер салона оформлен с традиционным для Rolls-Royce вниманием к деталям: двухцветное рулевое колесо и сиденье гармонично сочетаются с колесными дисками и красной декоративной полоской вдоль кузова.

Специалисты компании Rolls-Royce посвятили более 400 часов своего личного времени разработке и ручной сборке этого необычного автомобиля.

В январе 2018 года в интернете появилось объявление о продаже автомобиля Rolls-Royce, принадлежавшего самому Николаю II! Просят за него немало.

А вот с рекламой Фантома в прошлом году вышла промашка. Впрочем, подробнее об этом можно прочитать здесь.



Фото: Rolls-Royce