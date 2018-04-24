ЭРА-ГЛОНАСС: Рогозин доложил Путину, сколько машин ею будет оснащено

Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Дмитрий Рогозин обсудили вопросы снижения смертности на российских дорогах и объединения систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112».

Дмитрий Рогозин доложил президенту, что на сегодняшний день более 1 млн 800 тыс. автомобилей в России оснащены ЭРА-ГЛОНАСС, что принято и обработано 838 тысяч вызовов, в 10 тысячах случаев было обеспечено оперативное реагирование, и это спасло сотни человеческих жизней.

Система помогает быстрее оказывать помощь пострадавшим, и у них появляется больше шансов выжить в тяжелых авариях, срабатывает правило «золотого часа», поэтому ее активно внедряют. До конца года 3,5 млн машин будут оснащены системой экстренного реагирования при авариях.

Рогозин также сообщил Путину, что планируется совместить системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «Система-112». Создадут единые колл-центры, можно будет быстро переходить из «Безопасного города» к «Умному городу». Таким образом, ГЛОНАСС внедрят и в эти технологии.

Президент обратил внимание, что смертность на дорогах сократилась на 32%, отметив, что это серьезный результат и нужно двигаться дальше по пути сокращения смертности.

В Приморье с 1 июля 2018 года прекращается временный порядок постановки на учет привезенных из-за рубежа подержанных машин. Сейчас владелец машины самостоятельно приобретает упрощенное устройство ЭРА-ГЛОНАСС и устанавливает его на автомобиль с помощью сертифицированных сервисных центров. Врио губернатора региона Андрей Тарасенко забил тревогу, правительству нужно срочно что-то решать, пока есть время.

Недавно обнаружилось, что на некоторых машинах при боковом ударе ЭРА-ГЛОНАСС может не сработать. Это стало причиной отзывной кампании 82 Калин и Грант.



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