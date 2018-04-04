В Приморье попросили продлить разрешение на упрощенную «кнопку» ЭРА-ГЛОНАСС

С такой просьбой к Правительству РФ обратился врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

С 1 июля 2018 года прекращает свое действие временный порядок постановки на учет привезенных из-за рубежа подержанных машин. Владелец машины с пробегом должен самостоятельно приобрести упрощенное устройство ЭРА-ГЛОНАСС, обязавшись установить ее на автомобиль.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился в Правительство РФ с просьбой продлить срок временного порядка до принятия соответствующего законопроекта. Об этом говорится на официальном сайте администрации Приморского края.

Поправки к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующие с 1 января 2017 года, требуют устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа. На новые автомобили терминал экстренного вызова устанавливается уже на заводе, а про подержанные иномарки сначала забыли, а потом придумали для них так называемый временный порядок. После того, как он прекратит свое действие в Приморье, станет невозможно поставить на учет привезенные из-за рубежа машины, а в регионе, напомнил Правительству РФ его глава, большинство машин импортировано из Японии.

Чтобы избежать социальной напряженности, необходимо уже сейчас решить этот вопрос и продлить временные правила до тех пор, пока порядок применения требований технического регламента в отношении подержанных иностранных автомобилей не будет прописан законодательно.

Упрощенный порядок установки ЭРА-ГЛОНАСС на импортируемые в РФ автомобили появился в апреле 2017 года. Тогда таможня региона была забита вновь ввезенными машинами, потому что никто не знал, как их регистрировать, ведь по закону без терминала экстренного вызова они разрешались для эксплуатации. После вмешательства предыдущего главы региона Владимира Миклушевского проблему удалось урегулировать. Было создано устройство для автомобилей с пробегом с упрощенным функционалом.

В странах Евросоюза с апреля этого года на все новые автомобили обязаны устанавливать систему, аналогичную нашей ЭРА-ГЛОНАСС. Она называется eCall 112. У нее также есть два режима — автоматический, когда устройство экстренного вызова срабатывает от удара, и ручной, когда диспетчера может вызвать сам водитель автомобиля.

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