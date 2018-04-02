«Русские нас обогнали»: в Европе стал обязательным аналог ЭРА-ГЛОНАСС

С апреля этого года в странах Европейского союза вступили в силу требования, согласно которым все новые автомобили должны оснащаться системой вызова экстренных служб eCall 112.

Система обязательна для всех автомобилей, которые проходят сертификационные испытания после 1 апреля этого года. Принцип работы системы полностью аналогичен российской ЭРА-ГЛОНАСС (напомним, у нас система стала обязательной в январе прошлого года).

У системы есть как автоматический режим, в котором данные о положении транспортного средства, свершившейся аварии и некоторая телеметрия в автоматическом режиме уходят в диспетчерский центр, и ручной, когда любой из пассажиров может, нажав кнопку, связаться с центром eCall 112.

Если ЭРА-ГЛОНАСС работает с двумя спутниковыми системами (GPS и ГЛОНАСС), то eCall 112 для установки координат пострадавшего транспортного средства использует группировку спутников системы «Галилео» и GPS, хотя в Европе и попытались максимально снизить влияние американской системы на работу системы вызова экстренных служб.

Изначально систему eCall 112 планировалось сделать обязательной с 2015 года, но ряд стран оказались не готовы к ее внедрению. Но в некоторых она уже запущена и работала до апреля этого года в тестовом режиме. Например, в Германии ею был оснащен грузовой транспорт, а Швейцария сделала ее обязательной с осени прошлого года.

Ранее представители НИС «Глонасс» заявляли о том, что обе системы имеют одинаковые протоколы и построены по общим стандартам. В случае, если это так, то обе системы должны работать как в России, так и в Европе, обеспечивая покрытие огромной территории.

Ряд европейских СМИ уже написали, что фактически Европа идет по стопам России, которая не только обогнала ЕС, но и «успешно запустила собственную систему экстренного реагирования». Впрочем, иностранцы явно не в курсе, что у нас система порой дает сбои и проще вызвать спасателей с помощью обычного мобильного телефона.

Естественно, для ввозимых в Россию автомобилей система ecall 112 не может являться альтернативой ЭРА-ГЛОНАСС. Последняя должна быть сертифицирована в составе автомобиля, причем испытания должны проводиться в нашей стране. То есть о взаимозаменяемости двух систем речи не идет.

В России расширяют функционал ЭРА-ГЛОНАСС: через нее автовладельцев будут информировать об отзывных кампаниях.

Недавно стало известно, сколько раз понадобилось вмешательство экстренных служб при срабатывании системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: Peugeot