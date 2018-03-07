«Вам звонят из сервиса»: новая функция ЭРА-ГЛОНАСС

Автопроизводители согласились с предложением Росстандарта использовать систему ЭРА-ГЛОНАСС для информирования владельцев автомобилей о необходимости явиться на сервисную станцию для проведения работ в рамках отзывных кампаний.

С 2015 года Росстандарт распространяет информацию об отзывных кампаниях автопроизводителей: все фирмы обязаны направлять в ведомство информацию о добровольных сервисных кампаниях.

Однако в Росстандарте говорят, что, несмотря на помощь СМИ, информация по-прежнему доходит не до всех автовладельцев. В конце прошлого года было предложено информировать автовладельцев через систему ЭРА-ГЛОНАСС и заносить данные в электронные ПТС.

Напомним, что сегодня ЭРА-ГЛОНАСС является обязательной для всех продаваемых новых и ввозимых подержанных автомобилей. Соответственно, количество таких автомобилей в нашей стране увеличивается. На состоявшемся в Росстандарте совещании эту инициативу поддержали и автопроизводители.

«Увеличение числа автомобилей, оснащенных устройствами ЭРА-ГЛОНАСС, чьи данные занесены в систему электронных ПТС, уже в обозримом будущем сделает информацию об отзывных программах максимально доступной для потребителей. Это станет также еще одной мерой повышения безопасности дорожного движения», — заявил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В этом году проект будет опробован в пилотном режиме с добровольным участием нескольких автопроизводителей. Данные же в электронные ПТС будут вноситься уже с 1 июля 2018 года — договоренность с оператором системы, компанией «Электронный паспорт», Росстандартом уже достигнута.

Не отказался Росстандарт и от создания онлайн-сервиса, с помощью которого автовладельцы смогут «пробить» свой автомобиль на предмет того, попадал ли он под отзывные кампании. Ему нужно будет ввести VIN-код автомобиля, после чего система выдаст всю информацию. В ведомстве обещают, что такой сервис заработает в течение этого года.

Недавно стало известно сколько раз понадобилось вмешательство экстренных служб при срабатывании системы ЭРА-ГЛОНАСС.

С информацией о объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: «За рулем»