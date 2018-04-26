Автовладелец отсудил деньги за разбитые дороги. Мэрия заявила на него в полицию

Житель Петрозаводска Дмитрий за последние два года трижды влетал на своем автомобиле в дорожные ямы. Каждый раз его машине был причинен ущерб. Владелец тщательно все фиксировал, вызывал на место полицию, проводил экспертизы причиненного ущерба и в итоге каждый раз выигрывал дела у городской администрации. За два года ему удалось отсудить у мэрии около 180 тысяч рублей, сообщает местное издание «Руна».
Чиновники в мэрии задумались, не превратил ли мужчина судебные тяжбы с властями в способ заработка, и вообще — не является ли он мошенником? Может, он вообще аварии специально подстраивал? Все больше граждан используют плохое содержание дорог как повод для вымогательства денег у горадминистрации. Они подыскивают подходящие ямы, влетают в них, портят свои автомобили, а из части отсуженных денег покрывают стоимость ущерба. Поэтому чиновники обратились в полицию с просьбой проверить Дмитрия, нет ли в его действиях корыстного умысла.
Ничего при этом не известно о том, как горадминистрация будет наводить порядок на дорогах, чтобы не возникало поводов предъявлять судебные иски.
- Жительница Екатеринбурга отсудила у дорожников деньги за аварию, в которую она попала из-за глубокой ямы. И это даже несмотря на то, что ехала она с превышением скорости!
- А в этом случае уже страховщик отсудил у городской администрации деньги, которые ему пришлось возмещать клиенту за ущерб, полученный из-за дефекта дорожного покрытия. Суд решил, что раз городские власти не выполнили требования по содержанию дороги, то и отвечать придется им.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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