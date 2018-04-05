А за колею ответишь! Дорожников заставили расплатиться за ДТП

Эта судебная тяжба, длившаяся полтора года в Екатеринбурге, любопытна тем, что женщина отсудила деньги у дорожников, даже несмотря на то, что ехала по трассе с превышением скорости. Правда, полного возмещения убытков ей добиться не удалось.

ДТП произошло в ноябре 2016 года на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге. Из-за глубокой колеи в асфальтовом полотне местная жительница Ирина не справилась с управлением своего хэтчбека Hyundai i20 и столкнулась с попутным автомобилем.

В результате аварии Hyundai серьезно повредился, экспертиза оценила его восстановление в 388 338 рублей. Автомобилистка решила взыскать эту сумму в Верх-Исетском районном суде с ответственных за состояние дороги АО «Свердловскавтодор» и ФКУ «Уралуправтодор».

Ответчики наперебой стали доказывать свою невиновность и обвинять в дорожной разрухе друг друга. «Свердловскавтодор» упирал на то, что глубина колеи, в которую попал автомобиль Ирины, была более 10 см — это означает, что дорога нуждается в капремонте, а его проведение не входит в обязанности организации. Однако райсуд все же возложил ответственность за колею на «Свердловскавтодор» и обязал его выплатить истице 194 169 рублей, то есть половину суммы ущерба — суд принял во внимание тот факт, что автомобилистка нарушила ПДД, ехала с превышением скорости, а значит должна разделить ответственность за аварию с ответчиком.

«Свердловскавтодор» с таким решением не согласился, подал апелляцию в Свердловский областной суд и снял с себя обвинения! Судебная коллегия пришла к выводу, что надлежащим ответчиком по этому делу является все-таки «Уралуправтодор» и именно он должен возместить Ирине половину убытков за разбитую машину (194 169 рублей), половину гонорара эксперта (3000 рублей) и половину расходов на адвоката (10 тысяч рублей). Таким образом, женщина получит по решению суда 207 169 рублей.

В марте в Орловской области владелец Шкоды, погибшей из-за ямы на трассе, отсудил у дорожников более 600 тысяч рублей.

О том, как получить компенсацию в случае, если ваш автомобиль повредился из-за плохой дороги, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Юрий Рубин/Интерпресс/ТАСС