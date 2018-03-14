Владелец погибшей Шкоды отсудил у дорожников более 600 тысяч рублей

Из-за ямы на дороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся. За возмещением ущерба хозяин обратился в суд.

ДТП произошло в июне прошлого года в Покровском районе Орловской области. Skoda Octavia, которой управляла женщина, попала в яму на ремонтируемом участке дороги, вылетела в кювет и перевернулась. Полиция зафиксировала, что инцидент произошел именно по причине дорожного дефекта, а экспертиза констатировала «наступление конструктивной гибели транспортного средства».

За компенсацией муж пострадавшей женщины и владелец авто обратился в суд. Ответчиком выступила организация-подрядчик, которая вела дорожные работы. Адвокат подрядчика упирал на то, что на злополучном участке были установлены информационные щиты и знаки «Дорожные работы» и «Зона действия 21 км». Однако знака «Неровная дорога» на нем не было, и суд счел этот факт достаточным основанием для удовлетворения требований истца и обязал ответчика выплатить 639 700 рублей, из которых 617 800 рублей — это сумма причиненного ущерба, остальное — расходы на диагностику автомобиля и судебные издержки.

Как сообщает информагентство «Орелград», подрядчик попытался оспорить это решение, но Областная судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменения решение суда первой инстанции.

В январе владелец Лады Ларгуса из Екатеринбурга отсудил более 130 тысяч рублей у мэрии за открытый канализационный люк, при наезде на который автомобиль получил серьезные повреждения.

Осенью прошлого года владелец универсала Subaru Outback из города Шарыпово Красноярского края отсудил у коммунальщиков компенсацию за упавшую на машину ветку.

О том, как получить компенсацию в случае, если ваш автомобиль повредился из-за ям на дороге, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС