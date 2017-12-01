Столица готовится к майским праздникам. Для многих жителей они традиционно совпадают с началом дачного сезона, сопровождаемого адовыми пробками на МКАДе и за его пределами.

Прогноз погоды на ближайшие четыре выходных дня вполне благоприятный, и это станет дополнительным стимулом для многих автомобилистов уехать из города, провести время на природе. Судя по записям в социальных сетях, многие выдвинулись на дачи уже сегодня, но основной отток людей и машин и Москвы ожидается в субботу и воскресенье.

Чтобы хоть немного снизить грядущую напряженность на автомагистралях, столичный Центр организации дорожного движения выпустил специальное сообщение для водителей, его цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«Впереди четыре выходных дня, ожидается большое количество людей, которые поедут за город, на дачи. В связи с этим завтра, 28 апреля, будет сложно выехать из города во второй половине дня. Завтра же основные затруднения на дорогах будут в период с 15:00 до 21:00. Чтобы избежать пробок, ЦОДД рекомендует сдвинуть поездки на внепиковые часы. Выезжать из города лучше до 12:00 или уже после 21:00. В течение дня для поездок по городу удобнее всего будет пользоваться городским транспортом.

Из-за большого количества автомобилей, которые поедут в область, мы ожидаем затруднения на границах города, особенно в тех местах, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Так, наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Также сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД».

Тем же, кто останется на период коротких каникул в городе, ЦОДД рекомендует не рассчитывать на вольную жизнь: ожидаются заторы вблизи крупных торговых центров, парков и других мест массового скопления людей.

Возвращаться в Москву дачники будут, как водится, менее концентрированно: многие останутся за городом вплоть до 14 мая. На период майских праздников традиционно приходится один из пиков отпусков.

Власти Москвы также заранее посоветовали автомобилистам воздержаться от поездок 7 мая, когда в городе будет проходить инаугурация Президента России, и 9 мая в связи с массовыми мероприятиями в честь Дня Победы. В эти дни многие улицы города будут перекрыты.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС