«Кортеж» проедет мимо инаугурации. Как же так?!

Публичный дебют нового президентского лимузина российского производства должен был состояться 7 мая на инаугурации, однако планы внезапно изменились…

Глава Минпромторга Денис Мантуров не раз заявлял о том, что новую машину Владимиру Путину подготовят к его очередной инаугурации на должность президента. До сегодняшнего дня из всех причастных ведомств поступали реляции о том, что все идет по плану: новый президентский лимузин прошел краш-тесты, климатические испытания и проверку ФСО. На машине поездил уже и сам Владимир Путин, и, если верить тому же Мантурову, остался доволен.

В общем, ничто, как говорится, не предвещало беды, однако сегодня государственное информагентство РИА Новости, которое сложно заподозрить в провокационных вбросах, сообщило со ссылкой на информированный источник, что режиссер церемонии инаугурации отказался использовать в ней лимузин проекта «Кортеж». Выходит, что 7 мая по дорогам опустевшей Москвы Путин поедет на уже изрядно примелькавшемся Мерседесе S-класса?

Ответ мы узнаем совсем скоро. Вступление в должность на новой российской машине выгодно выделило бы Владимира Путина на форе американского президента Дональда Трампа, который до сих пор ездит на старом лимузине Барака Обамы, тогда как новый Cadillac концерн GM ему обещает выдать только летом этого года. В общем, у России пока еще остаются все шансы в очередной раз утереть Америке нос, и будем надеяться, никакие режиссеры этому не помешают.

Широкой публике гражданские автомобили проекта «Кортеж» могут показать в конце августа на Московском автосалоне.

Проект «Кортеж» включает в себя не только семейство представительских автомобилей с разными типами кузовов, но и тяжелый мотоцикл, разработанный концерном «Калашников».

Фото: Михаил Метцель/ТАСС