Какой двигатель лучше? Мнение покупателей

В Германии провели опрос с целью выяснить, какой тип двигателя кажется автолюбителям оптимальным в нынешних условиях. Выяснилось, что потенциальные покупатели утрачивают интерес к дизельным моторам. А вот внимание к электрокарам растет.

Электрические, гибридные, водородные или, по крайней мере, современные варианты бензиновых или дизельных моторов? Что в будущем предпочтут обыватели, ориентируясь на тот поток информации, который ежедневно на них обрушивается?

В настоящее время 38% респондентов, размышляя о следующей покупке, предпочтут автомобиль с бензиновым двигателем, 15% проголосуют своим кошельком за гибридную силовую установку, 8% очарованы электромобилями, всего 5% остаются верными автомобилям с дизельными моторами и еще 1% хотели бы приобрести следующий автомобиль на водородных топливных элементах. Треть автолюбителей (33%) затруднились ответить на этот вопрос, отметив, что в ближайшие три года все может кардинально измениться. Исследование в марте 2018 года провел институт Nordlight Research, опросив более 1000 автовладельцев, которые активно пользуются интернетом.

Другой опрос показал, что две трети граждан Германии видят перспективы применения гибридных (24%) и водородных (18%) силовых установок, и только 11% немцев по-прежнему верят в более-менее долгосрочное будущее для бензиновых или дизельных моторов, даже при условии использования синтетического топлива; 22% не определились по этому вопросу.

Фиаско в гонке за предпочтения покупателей потерпели дизели, только один из пяти нынешних владельцев автомобилей с таким типом мотора (19%) при следующей покупке останется ему верен. Неопределенность и раздражение из-за скандалов с фальсификацией тестов, а также возможные ограничения, связанные с эксплуатацией дизельных автомобилей, сделали свое дело.

Гибридные автомобили намного опережают чисто электрические в нынешних предпочтениях покупателей. Тут следует учитывать «узкое место» электрокаров — низкий ресурс батареи и неразвитость зарядной инфраструктуры. При этом многие отмечают, что электрокары хороши в городской среде (80%) или в качестве второго автомобиля (54%).

Около 40% потенциальных покупателей электрических и гибридных автомобилей готовы, если потребуется, заплатить за них немного больше, чем за сопоставимую модель с бензиновым или дизельным мотором. Оставшиеся 60% на это не согласны. В целом многие клиенты считают, что электромобили на сегодняшний день все еще слишком дороги (82%), поэтому 45% если и рассматривают для себя такую покупку, то только среди подержанных, цена которых гораздо ниже.

В течение последующих нескольких лет предпочтения покупателей существенно изменятся, и дилерам следует быть к этому готовыми, чтобы не потерять свой бизнес, отмечает управляющий директор Nordlight Research Томас Донат.

Скандал с дизельгейтом привел к отставке в 2015 году главы концерна Мартина Винтеркона, но Маттиас Мюллер тоже управлял недолго: в апреле его сменил Герберт Дисс.

В России тоже стали меньше покупать дизельные автомобили.



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