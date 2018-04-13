Volkswagen отправил в отставку председателя правления. Что мне с этого?

Наблюдательный совет концерна Volkswagen AG принял решение отправить в отставку нынешнего председателя правления компании Маттиаса Мюллера, несмотря на то, что контракт с ним заканчивается только в 2020 году.

Мюллер сменил на этом посту Мартина Винтеркона в 2015 году, когда разгорелся скандал с дизельгейтом. Тогда немецкому концерну обещали если не полный крах, то многолетние убытки. Но Мюллер жестко взялся за сокращение издержек, закрыл заводские спортивные программы отделений Audi, Porsche и Volkswagen, перераспределил производственную нагрузку и взял курс на ускорение электрификации модельного ряда концерна. Был ускорен вывод на рынок новых моделей. В итоге концерн, несмотря на гигантские расходы по дизельгейту, остался прибыльным, а продажи достигли рекордных показателей.

Маттиас Мюллер сумел спасти Volkswagen AG в самый тяжелый для концерна период

Официально — Мюллер ушел в отставку по собственному желанию. Неофициально — он был не согласен с решением акционеров разделить концерн на три направления «Объем», «Премиум» и «Суперпремиум», а отделение коммерческой техники Truck&Bus подготовить к выходу на биржу. Кроме того, в наблюдательном совете посчитали недостаточными предпринятые Мюллером шаги по ускорению вывода на рынок электромобилей.

Герберт Дисс, возглавлявший марку Volkswagen, сосредоточен на развитии новых технологий

Новым руководителем концерна Volkswagen AG наблюдательный совет назначил Герберта Дисса, который до этого момента возглавлял отделение Volkswagen. Дисс пришел в Volkswagen из BMW практически одновременно с назначением Мюллера на пост руководителя концерна в конце 2014 года. В баварской компании Дисс проработал 18 лет, его последним постом в BMW была должность руководителя отдела и исследований.

Одновременно с отставкой Мюллера и назначением Дисса произошло перераспределение обязанностей в руководстве компании. Так, сам Дисс будет отвечать за исследования и разработки, глава Audi Руперт Штадлер — за сбыт, а руководитель Porsche Оливьер Блум — за производственный процесс.

Что нам с этих кадровых перестановок? Мюллер считал важнейшим развитие концерна на развивающихся рынках, именно при его руководстве было принято решение о создании двух новых кроссоверов для развивающихся рынков, он сумел убедить акционеров в необходимости дальнейшего развития компании на российском рынке. Дисс же «человек прогресса», при нем концерн наверняка увеличит инвестиции в перспективные направления (электромобили, автономные транспортные средства). А так как Volkswagen AG по-прежнему собирается экономить, то произойдет перераспределение средств. В том числе за счет сокращения активности компании на неосновных и нестабильных рынках. К коим, к сожалению, относится и Россия.

В марте в России стартовали продажи большого кроссовера Volkswagen Teramont.

В апреле Volkswagen презентовал третье поколение VW Touareg.

Фото: Volkswagen