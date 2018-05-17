Дело о «растаявших» миллионах: деньги выделили на уборку дорог от снега

В Орле средства, выделенные на уборку дорог от снега, бесследно испарились. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает региональная прокуратура.

Деньги были выделены из бюджета на уборку дорог Заводского района города Орла в зимний период. ГУП «Дорожная служба» и КУ «Орелгосзаказчик» заключили госконтракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период 2016–2017 гг. В перечень работ входили очистка дорог и обочин от снега и распределение пескосоляной смеси. Организация-исполнитель подготовила и предоставила заказчику все документы о выполненных в полном объеме работах, даже несмотря на то, что в указанный период температура воздуха колебалась от 0 до + 12 С, снег выпадал только четыре дня при плюсовой температуре и тут же таял. В результате было «освоено» 10,1 млн рублей, сообщает прокуратура.

Обвинения по данному уголовному делу пока никому не предъявили, проводятся необходимые следственные действия. Если факт хищения будет доказан, виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото: АГН «Москва»