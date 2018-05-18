Дорожники продали асфальт владельцу Kia Soul. Их поймали с поличным

Жительница Екатеринбурга сняла на видео, как дорожные рабочие, вместо того чтобы латать ямы, грузят свежепривезенный асфальт в багажник хэтчбека Kia Soul. Увидев свидетеля с камерой, участники нелегальной сделки стушевались.

Воровство при строительстве дорог — российская национальная беда. Даже при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье куда-то неизвестным образом растворяются миллиарды рублей, а что говорить про объекты поменьше, муниципальные дорожки и дворы жилых домой — кто проследит, кто остановит беспредел?

Свидетельницей воровства асфальта по адресу улица Ольховская, 27/1 стала во время прогулки женщина с ребенком. Она увидела, как дорожные рабочие лопатами грузят асфальт с багажник частной легковушки, достала смартфон и начала снимать безобразие. А запись затем передала информагентству URA.RU, она опубликована в социальной сети ВКонтакте.

В интервью нашим коллегам сознательная гражданка заявила следующее:

«Видимо, мужчина заплатил им, и рабочие продали ему асфальт. Когда я подошла к ним с включенной видеокамерой в телефоне и спросила „Воруем?“, они все сразу стушевались. Хозяин машины сел за руль и уехал. Отъехал немного и остановился, видимо, хотел вернуться к асфальту. Но увидел, что я продолжаю снимать, и уехал совсем».

О реакции на случившееся ответственных за ремонт двора служб и правоохранительных органов на данный момент ничего не известно.

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Фото: ura.news