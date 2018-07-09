О пробках и погоде расскажет… светофор

Концерн «Ростех» на выставке «Иннопром-2018» представил первый светофор на светодиодных экранах, который помимо своей основной задачи имеет ряд дополнительных функций.

Светофор был разработан на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), который входит в холдинг «Швабе», принадлежащий «Ростеху». «Швабе» занимается разработкой так называемого «умного города», в рамках которого и был создан светофор. Устройство помимо собственно выполнения функции регулирования дорожного движения может отображать данные о пробках, погоде и дорожной ситуации. Производство таких светофоров начнется в следующем году.

Светофор удаленно программируется с центрального пункта управления дорожным движением (например, в Москве такие функции выполняет Центр организации дорожного движения). Дополнительная информация на его панели отражает текущую дорожную ситуацию.

«Данные о погоде и пробках выводятся на светодиодный экран в соответствии с временем суток совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта. Первые устройства протестирует Москва, после чего начнутся поставки в регионы», — рассказала директор по коммуникациям «Ростеха» Екатерина Баранова.

По мнению представителей «Швабе», новый светофор сможет оптимизировать трафик в городах и повысить уровень безопасности. Благодаря использованию светодиодов у светофора низкий уровень потребления электроэнергии. Первые светофоры, отображающие дополнительную информацию, будут установлены в Москве.

В Москве уже появились «умные» светофоры: вместе с основным сигналом загорается соответствующим цветом и опора.

Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в столице решили отдать в руки частников, которые будут получать из бюджета миллиарды рублей ежегодно.

Фото: «Швабе»