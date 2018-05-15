Власти российской столицы отчаялись самостоятельно построить интеллектуальную транспортную систему (ИТС) и готовы заплатить частной компании, которая возьмет на себя ее обслуживание.

В мае этого года московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявит конкурс на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы города. Стоимость контракта крупнейшая для ЦОДД за последние года: 17,5 млрд рублей.

Материалы по теме 5 миллионов за перекресток — расследование ЗР про светофоры

Создание ИТС в Москве начали в 2012 году и уже потратили на это 18 млрд рублей. Сегодня система включает в себя 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. датчиков движения, 2,7 тыс. видеокамер наблюдения за трафиком, 48 метеостанций, а также табло информации, системы связи и серверного оборудования.

В июне заканчиваются сроки контрактов ЦОДД с подрядчиками, вместе с которым ИТС обслуживалась до сегодняшнего дня, пишет «КоммерсантЪ». Теперь в Москве намерены передать все оборудование на обслуживание жизненного цикла частной компании. Контракт рассчитан на пять лет, то есть каждый год из бюджета Москвы коммерсанты будут получать 3,5 млрд рублей.

В ЦОДД говорят, что участие в конкурсе примут только очень крупные интеграторы. Да и те самостоятельно не справятся и им придется привлекать подрядчиков. Условия конкурса достаточно жесткие. В случае выхода из строя камеры, табло или метеостанции на выяснение причины дается пять часов, на устранение неполадок отводятся сутки, на настройку оборудования — не более 72 часов. При этом датчики движения должны постоянно передавать информацию в ЦОДД в режиме реального времени.

По мнению экспертов, привлечение частной компании к обслуживанию ИТС — это общемировая практика, городу не нужно держать штат специалистов и обслуживать оборудование, потому затраты на контракт окупаются. Однако конечный результат зависит от того, насколько подробно и точно будет составлено техническое задание к конкурсу.

Недавно власти Москвы перенастроили светофоры на 22 пешеходных переходах. Теперь там водители стоят дольше, а пешеходы ждут зеленый меньше.

А еще власти города не отказались от идеи снизить максимально разрешенную скорость до 50 км/ч.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС