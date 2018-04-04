Зеленому продлили: водители на светофорах будут стоять дольше

Зеленый сигнал светофоров для пешеходов в Москве будет гореть дольше. Такое решение ЦОДД принял по просьбам москвичей.

Центр организации дорожного движения скорректировал работу отдельных светофоров на улицах города. Так, на одних «зебрах» продолжительность зеленого сигнала увеличили, а на других — снизили время ожидания зеленого света. Кроме того, на части светофоров установлены специальные кнопки, при нажатии на которые загорается разрешающий сигнал для пешеходов. Изменения коснулись работы светофоров на 22 пешеходных переходах.

На тех светофорах, в которых пролонгировали действие зеленого сигнала для пешеходов, длительность разрешающего сигнала выросла от трех до 22 секунд в зависимости от времени суток. Таким образом, на этих «зебрах» сможет пройти больше людей, чем раньше. На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10–60 секунд, то есть сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще. Это будет удобно в местах, где часто скапливается много людей, сообщает сайт столичной мэрии.

Так, на пересечении Чертановской и Сумской улиц с Сумским проездом зеленый для пешеходов горит дольше (от 17 до 22 секунд). На перекрестке Перовской улицы, улицы Плеханова с Зеленым проспектом снизили время ожидания сигнала для пешеходов на 1 минуту. А на пересечении Центрального проспекта Зеленограда, улицы Юности и улицы Летчика Полагушина установили кнопки вызова зеленого света.

ЦОДД тщательно изучает обращения граждан, которые они размещают на портале столичной мэрии mos.ru, а также на официальных страницах в соцсетях, и вносит нововведения, учитывая интересы не только пешеходов, но и автомобилистов, отмечает замглавы ведомства Дмитрий Горшков.

Уже на этой неделе столицу ждет весенняя помывка — власти города решили привести в порядок улицы и тротуары.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС