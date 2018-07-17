Предложение об отмене платных дорог озвучил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Он считает, что платные дороги «разрушают единое пространство страны».

К словам Александа Щипкова стоит отнестись достаточно серьезно. Когда-то именно этот человек называл роуминг внутри страны «преступлением» и предположил, что рано или поздно он будет отменен. Роуминг действительно недавно отменили, так что слова Щипкова оказались пророческими. И вот в эфире телеканала «Спас» от 15 июля Щипков крайне негативно высказался о платных дорогах:

«Во всем цивилизованном мире есть платные дороги. Ну и что? Дорога в России — это сакральное понятие. Дорога у нас всегда связана со свободой, с ощущением обладания этим огромным пространством. Когда ты движешься, это пространство твое. И вдруг — дорога платная! Ты подъезжаешь, а там стоит шлагбаум, ты платишь какие-то деньги — и это уже не твое! Тот, кто берет деньги, в русском сознании всегда будет буржуй и кровопийца — человек, который пытается приватизировать наше русское пространство. Поэтому и платные дороги, вслед за роумингом, конечно,будут отменены»

Прилагаем полную запись интервью, пассаж про дороги — на отметке 11:15.

Большинство водителей наверняка безоговорочно поддержат высказанную Щипковым идею и будут надеяться, что до ее воплощения пройдет столь же немного времени, как от высказывания идеи о преступности роуминга до его — роуминга — ликвидации, то есть менее года.