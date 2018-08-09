Эх, дороги! Рейтинг регионов по количеству опасных участков

Практика показывает, что аварийные места на дорогах и улицах городов распределяются неравномерно. При этом существуют так называемые очаги аварийности, их-то и подсчитали в ОНФ.

Лидером рейтинга 2017 года по количеству мест концентрации дорожно-транспортных происшествий стала Москва. Общероссийский народный фронт зафиксировал здесь 191 опасный участок, при этом 38 из них перешли «по наследству» с 2016 года. В первом полугодии 2018 г. осталось лишь семь неликвидированных очагов аварийности. Ликвидируют опасные участки устанавливая дополнительные дорожные знаки и светофоры, фото- и видеокамеры, «лежачих полицейских» и дорожные ограждения. Только 25% из запланированных 267 работ в Москве дали снижение числа транспортных происшествий более чем на 50%.

На втором месте по количеству очагов аварийности Республика Башкортостан, где 138 опасных участков, из которых 109 в столице республики Уфе. Замыкает тройку Самарская область — в 2017 г. в регионе было 127 аварийно-опасных участков. Также много участков аварийности в Пермском крае (115), Иркутской области (101), Краснодарском крае (92), Дагестане (90), Санкт-Петербурге (76) и Ярославской (по 76) и Тюменской областях (73).

Самые безопасные дороги в Ненецком автономном округе — в первом полугодии 2018 г. здесь не было зафиксировано ни одного очага аварийности. В Ингушетии — 2 места концентрации ДТП, в Ямало-Ненецком автономном округе — 3, в Республике Алтай — 4, в Карелии — 5, в Томской области — 6, в Якутии — 7, в Мурманской области — 9, в Орловской и Пензенской областях — по 10.

Однако тут все просто — самые безопасные дороги вовсе не там, где они самые хорошие, а там, где автомобильное движение низкой интенсивности.

Эксперты также оценили усилия, которые предпринимают региональные власти для снижения аварийности. Так, в Дагестане в этом году начались ремонтные работы на 99 улицах Махачкалы, в Астрахани открыли первый в России мониторинговый центр видеофиксации нарушений и контроля за движением большегрузов, в Нижегородской области работает несколько десятков передвижных камер, в Ярославской области насчитывается 51 передвижной и 6 стационарных комплексов фиксации нарушений, а в Санкт-Петербурге работают 4 автоматизированные системы управления дорожным движением.



«Фронтовики» говорят, что видеокамеры сами по себе не особо влияют на снижение аварийности, гораздо больше пользы приносит целый комплекс мер. Это и новые знаки, и изменение режимов работы светофоров, установка «лежачих полицейских», а также архитектурные решения для снижения скоростного потока, особенно на городских магистралях.

Во время чемпионата мира по футболу болельщики с удовольствием фотографировались на фоне дорожных ям. Фото разлетались по соцсетям, и власти благодаря этому оперативно устраняли недочеты.

Во время чемпионата мира по футболу болельщики с удовольствием фотографировались на фоне дорожных ям. Фото разлетались по соцсетям, и власти благодаря этому оперативно устраняли недочеты. Иногда регионы оказывают друг другу помощь: так, Москва выделила Подмосковью деньги на ремонт дорог, примыкающих к садоводческим товариществам. Чтобы москвичи могли добираться к своим дачным участкам с комфортом.



Фото: Евгений Асташенков/ТАСС