Geely привезет на автосалон в Москву новый кроссовер и гибридный седан

Китайская компания рассказала о новинках, приготовленных для Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа этого года.

Geely SX11

Главной премьерой, безусловно, станет кроссовер SX11, который является первой моделью компании, построенной на новой модульной платформе BMA (B-Segment Modular Architecture). Это компактный кроссовер (длина 4430 мм) с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Это тот же двигатель, что используется на кроссовере Volvo XC40, где он выдает 156 л.с. В качестве трансмиссии предлагается исключительно роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. До сотни Geely SX11 разгоняется за 7,9 секунды.

Geely SX11

Вероятнее всего, на автосалоне будет объявлено и о том, когда SX11 появится у российских дилеров и под каким именем.

Кроме того, Geely привезет на выставку и гибридный седан GE, уже представленный на китайском рынке под именем Borui GE. Машина получила технологии, которые применяет на своих автомобилях Volvo. Здесь такой же, что и на кроссовере SX11, бензиновый 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.), электромотор и блок литий-ионных батарей, размещенных в центральном тоннеле. В Geely говорят, что исключительно на электротяге машина может проехать до 60 километров, а средний расход топлива составляет всего 1,6 л на 100 километров.

Geely GE

У Geely GE полностью оригинальный интерьер с виртуальной приборной панелью, которая визуально объединена под стеклом с 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Geely GE

Также китайцы обещают сюрпризы из модельного ряда «Поколение 3.0», но пока не говорят о том, что конкретно привезут в Москву. Не исключено, что на ММАС-2018 могут дебютировать модели суббренда Lynk&Co.

В этом году Geely привезла в Россию большой кроссовер Atlas.

На российском рынке автомобили Geely входят в тройку самых популярных среди китайских брендов.

Фото: Geely