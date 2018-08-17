Путин троллит губернатора, сравнившую трассу М-7 с автобаном

Причем простым сравнением дело не обошлось: губернатор региона заявила, что трасса М-7 гораздо лучше автобана из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. На это Владимир Путин, долгое время работавший в Германии, с улыбкой заметил: «Вам виднее».
Губернатора было не остановить. Она сообщила, что на трассе построено 11 пешеходных переходов, из федерального бюджета на реконструкцию было выделено 14 млрд рублей. Вдоль дорог появились защитные экраны, а «население тоже довольно, что защитные дороги». Кроме того, Орлова поблагодарила Владимира Путина за реконструированную Лыбедянскую дорогу, которая разгрузила центр города.
В соцсетях тоже с сарказмом отреагировали на заявление Светланы Орловой и пожаловались на ее страничке в соцсетях на отвратительное качество дорог в Коврове, Гусь-Хрустальном и других населенных пунктах Владимирской области.
- Трасса М-7 «Волга», по данным Минтранса, занимает второе место по загруженности среди федеральных дорог в России.
- На участке М-7 в Татарстане будет организована трасса для испытаний беспилотников.
Фото: Росавтодор, пресс-служба Кремля
Видео: Life News
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