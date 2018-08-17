Путин троллит губернатора, сравнившую трассу М-7 с автобаном

Накануне состоялась встреча президента России и губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Обсуждали качество дорог и защитные экраны.

Причем простым сравнением дело не обошлось: губернатор региона заявила, что трасса М-7 гораздо лучше автобана из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. На это Владимир Путин, долгое время работавший в Германии, с улыбкой заметил: «Вам виднее».

Губернатора было не остановить. Она сообщила, что на трассе построено 11 пешеходных переходов, из федерального бюджета на реконструкцию было выделено 14 млрд рублей. Вдоль дорог появились защитные экраны, а «население тоже довольно, что защитные дороги». Кроме того, Орлова поблагодарила Владимира Путина за реконструированную Лыбедянскую дорогу, которая разгрузила центр города.

В соцсетях тоже с сарказмом отреагировали на заявление Светланы Орловой и пожаловались на ее страничке в соцсетях на отвратительное качество дорог в Коврове, Гусь-Хрустальном и других населенных пунктах Владимирской области.

Фото: Росавтодор, пресс-служба Кремля

Видео: Life News