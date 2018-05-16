Беспилотники в законе: Медведев пообещал за год решить вопрос

Премьер-министр России заявил, что в течение года в стране появится правовое регулирование беспилотных транспортных средств.

Автомобили с автономными системами вождения, не говоря уж о полностью беспилотных, до сих пор «вне закона» по всему миру. Даже для их тестов требуется обязательное наличие инженеров в салоне автомобиля и спецразрешение от местных властей.

Россия, которая пока находится, мягко говоря, в роли догоняющего развитые страны в вопросе создания и тестирования таких транспортных средств, может разом обогнать весь мир. По крайней мере, это пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Вот по беспилотному транспорту здесь господин Вайсэр (основатель и гендиректор Gett Дейв Вайсэр) сказал, что в течение 5 лет нужно, чтобы обязательно регулирование появилось. Я могу вам твердо сказать — мы постараемся сделать в России, во всяком случае, чтобы это регулирование появилось в течение года», — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.

По его словам, принимать соответствующие законы необходимо «исключительно быстро», так как если эта сфера не будет отрегулирована, то «завтра просто на улицу будет не выйти: неизвестно, кто на тебя наедет. Нормальный автомобиль или беспилотник».

Сегодня в России тесты беспилотных автомобилей проводятся на полигонах и закрытых участках дорог. Однако уже в этом году для них проложат маршруты на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург и на участке от Казани до Набережных Челнов на трассе М-7 «Волга».

Недавно российские беспилотники были протестированы на подходах к Крымскому мосту.

Несмотря на наличие на «борту» инженера, беспилотник Uber сбил в США насмерть велосипедистку.

Зимой Яндекс протестировал автономную систему вождения на московских улицах. Позднее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что компания разрешения на такие тесты не получала.

Фото: Continental