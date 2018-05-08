На российских дорогах испытали беспилотные автомобили. Вы не поверите где!

Минтранс совместил сразу два события — испытание грузовика и легкового автомобиля, беспилотную начинку для которых разработали российские инженеры, и завершение первого этапа проекта «Караван», в рамках которого на федеральных дорогах создают инфраструктуру для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

Испытания легковых автомобилей и грузовиков прошли на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края).

В мероприятии участвовали министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Росавтодора Роман Старовойт и глава ГИБДД Михаил Черников. На беспилотном КАМАЗе прокатили самого Максима Соколова, который сейчас, правда, исполняющий обязанности министра транспорта, пока не сформировано новое правительство. «Беспилотник настоящий, все по-честному», — с удовлетворением отметил он.

Всего по одному участку проехали пять беспилотников, причем каждый по своей программе накатал порядка 10 километров. Ситуацию контролировали разработчики, которые на всякий случай находились в кабинах, но не на водительском месте. Максимальная скорость движения техники с автономным управлением достигала 40 км/ч. Автомобили демонстрировали различные маневры — перестроение, проезд по транспортной развязке, объезд препятствий и торможение.

Испытывали не только маневрирование беспилотников, но и работу системы спутникового позиционирования, систему «машинного зрения», которая распознавала объекты, разметку, дорожные знаки и анализ обстановки. Все тесты автомобили прошли успешно.

Пилотный проезд автономных транспортных средств, в том числе, даст толчок для разработки законодательства, которое разрешит движение таких автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме.

Справка

В тестовом проезде приняли участие следующие беспилотные транспортные средства: два грузовика КАМАЗ, технологическая платформа для отработки функционала автономного движения совместной разработки «КАМАЗ — НАМИ», легковые автомобили НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ», АО «РИРВ», АО КБ «Панорама» на шасси Шкода Суперб и Форд Фокус 2.

Недавний опрос, проведенный немецкими исследователями, показал, что покупатели все активнее интересуются электронными помощниками, притом что 62% скептически относятся к тому, что автомобили станут полностью автономными.



Готовы ли россияне платить за новые технологии в автомобиле? Скорее нет, чем да, полагает наш автор.

Фото, видео: Росавтодор