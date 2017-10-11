На какие опции готовы раскошелиться покупатели? Исследование

Автомобили уже в базовой комплектации имеют необходимый набор оборудования для эксплуатации. Но покупатели часто считают его недостаточным и в меру своих финансовых возможностей добирают необходимое. Так что, по их мнению, еще важно и нужно?

Исследование предпочтений покупателей, которым недостаточно базового набора оснащения своих автомобилей, заказал немецкий Creditplus Bank. Немцы, как известно, народ прижимистый, так на что же они готовы потратить свои кровные? Возглавляет список популярных функций система кондиционирования воздуха, хотя во многих автомобилях она входит в состав начальной комплектации. Респондентам в ходе исследования задали хитрый вопрос, готовы ли они взять кредит, чтобы докупить эту функцию в случае ее отсутствия, и 39% дали утвердительный ответ.

Из того, что можно приобрести только за доплату, покупатели все охотнее выбирают электронные помощники, особенно позволяющие решить проблемы безопасности; они заняли вторую строчку рейтинга. Из тех респондентов, которые отдали предпочтение различным автоматическим системам, 64% выбрали функцию экстренного торможения, которая снижает скорость автомобиля независимо от реакции водителя, а 61% проголосовали за систему контроля за слепыми зонами, которая предупреждает водителя об опасных объектах, появляющихся вне зоны его видимости. На третье место среди электронных систем с большим отрывом вышла система предупреждения об усталости водителя — она рекомендует ему остановиться и отдохнуть в случае необходимости; ее считают важной 46% респондентов. За круиз-контроль проголосовали 42%, а 39% оказались поклонниками парковочных ассистентов. Тут речь не об обычных парктрониках, а именно о системах, способных самостоятельно припарковать автомобиль на стоянке.

И лишь на третьем месте по популярности (после кондиционера и электронных помощников!) находится функция обогрева сидений. Что ж, комфорт автомобилистам тоже нужен, хотя выясняется, что при необходимости выбора безопасность для них куда важнее.

Генеральный директор Creditplus Bank Белин Рудак отмечает, что благодаря массированным просветительским кампаниям немцы проявляют все больше интереса к системам безопасности в автомобиле, и, вероятно, он будет только расти. Люди стали ответственнее относиться к своей жизни и здоровью, это радует. При этом наблюдается парадокс — автомобилисты приветствуют наличие большого количества электронных помощников и при этом скептически относятся к тому, что когда-нибудь автомобили станут полностью автономными — 62% в это попросту не верят. Зато остальные с энтузиазмом относятся к такой перспективе и отмечают, что беспилотники кажутся им куда безопаснее автомобилей, управляемых человеком, а у бывших водителей появится, наконец, возможность отвлечься от дороги и найти более приятные занятия.

Электрические, гибридные, водородные или, по крайней мере, современные варианты бензиновых или дизельных моторов? Что в будущем предпочтут покупатели, ориентируясь на тот поток информации, который ежедневно на них обрушивается? Это стало темой другого исследования.

41% немцев считают, что роль автомобиля как объекта престижа в ближайшие десять лет будет неуклонно снижаться.

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