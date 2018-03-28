Сегодня от транспортного средства все чаще требуется, чтобы оно было максимально эффективным и экологически чистым, при этом необязательно большим и быстрым. Значит ли это, что эпоха восприятия автомобиля как предмета престижа подходит к концу?

На этот вопрос попытались ответить в ходе опроса, который проводился по заказу немецкой страховой компании CosmosDirekt. В его основу легло предположение, что автомобили становятся менее привлекательными в качестве объекта статуса: 41% немцев считают, что роль автомобиля в этом смысле в ближайшие десять лет будет неуклонно снижаться. Причем мужчины в этом более уверены (44%), чем женщины (38%). Если судить по возрастным группам, а их в данном исследовании выделили четыре — от 18 до 29 лет, от 30 до 44, 45–59 и от 60 лет и старше, то наиболее пессимистично настроены люди преклонного возраста, вошедшие в группу от 60 лет и старше (45%).

В целом, 11% уверены — количество автомобилей на дорогах снизится, а 92% полагают, что возрастет роль общественного транспорта. Причем, отвечая на этот вопрос, представители всех возрастных групп проявили редкое единодушие, разница в ответах не превысила и трех процентных пунктов.

96% думают, что в ближайшие 10 лет они будут больше тратить на передвижение, то есть стоимость мобильности не снизится, а наоборот, вырастет. И 97% уверены, что услуга каршеринга будет только развиваться.

Поскольку опрос проводился в Германии, то на вопрос о значении немецкого автопрома в ближайшие 10 лет 29% респондентов ответили, что оно будет неуклонно снижаться, в возрастной группе от 45 до 59 лет этот показатель еще выше — 46%.

В опросе приняли участие 1206 немцев от 18 лет и старше, исследование проводилось в июле 2017 года.

Ранее компания Renault провела исследование, в ходе которого выяснилось, что у поколения миллениум понятие мобильности уже не связано с автомобилем, а скорее со смартфоном и кроссовками.

Российская группа «Автонет» выдала похожий прогноз, в котором отмечалось, что после 2030 года россияне утратят интерес к покупке личного транспорта.

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