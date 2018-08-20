Правительству предложили план строительства транспортной инфраструктуры на 7 трлн рублей

Минэкономразвития направило в правительство проект плана развития инфраструктуры. Документ включает сооружение почти 700 объектов, большинство из которых автомобильные.

Разработать план магистральной инфраструктуры поручил еще Владимир Путин, и Минэкономразвития такой документ предоставило, с ним ознакомились журналисты РБК.

В течение шести лет на инфраструктурные проекты планируют выделить 6,8 трлн рублей. Из этих денег будут профинансированы 690 объектов, из которых на «автомобильную инфраструктуру» приходится 296, включая строительство дорог и мостов.

Большая часть проектов — это реконструкция и строительство существующих федеральных трасс. Например, строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-147 Джубга — Сочи и далее до границы с Республикой Абхазия. Оценивается такой проект в 1,6 трлн рублей.

В планах также мост через Лену в районе города Якутска. В 2014 году его собирались строить, но потом отложили, так как нужны были деньги на Крымский мост. Теперь проект возобновят. В плане Минэкономразвития почему-то нет возведения моста на Сахалин, изучить вопрос о строительстве которого ранее поручил Путин (проект оценивается в 540 млрд руб., из которых бюджетных — 250 млрд руб.).

Федеральный бюджет профинансирует план строительства транспортной инфраструктуры лишь частично — на 3,1 трлн руб. В бюджет заложены траты на 1,2 трлн руб. (в 2019–2021 годах). Часть денег найдут путем перераспределения расходов, а часть возьмут из региональных бюджетов. С помощью механизма государственно-частного партнерства привлекут частные средства. Это говорит о том, что не все объекты, которые планируется построить, будут бесплатными.

Пока это лишь проект документа, который состоит из предложений 31 региона, говорят источники. Но к концу этого года должна быть готова Стратегия, и вот тогда регионы начнут сражаться за конкретные проекты, особенно те, которые смогут получить стабильное финансирование из федерального бюджета.

Экономисты полагают, что развитие инфраструктуры благоприятно скажется на росте экономики. Если ничего не делать, не развивать связи между регионами, то жизнь не будет меняться к лучшему. Бизнес не станет вкладываться в новое производство, если издержки на транспорт и логистику будут высоки из-за некачественных или забитых машинами дорог. Правда, окупаются инфраструктурные проекты долго.

Но есть и другая точка зрения — развитие связей между регионами может спровоцировать отток населения из слаборазвитых в более развитые.

По мере приведения дорог в порядок снижается смертность на них. Так, согласно майским указам президента, она не должна превышать 10,6 случаев на 100 тысяч населения.

Предполагается, что на реконструированной трассе Джубга — Сочи (А147) не будет пробок, а скорость движения по ней заложена до 120 км/ч.



Фото: Виктор Бартенев/ТАСС