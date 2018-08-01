У Черного моря: в России готовят проект рекордной по стоимости дороги

Росавтодор планирует глобальную реконструкцию трассы Джубга — Сочи (А147) стоимостью 1,2 трлн рублей. На ней не будет пробок, а расчетная скорость движения составит 120 км/ч.

170-километровый серпантин Джубга — Сочи является одним из самых изматывающих для путешественников, посещающих летом Черноморское побережье: узкий, опасный, со множеством заторов в населенных пунктах. На его преодоление может уйти целый день, и это, конечно, снижает привлекательность курортной зоны для автомобилистов.

Ситуацию должна исправить новая четырехполосная скоростная магистраль, строительство которой может начаться уже в следующем году. По сути, речь идет не о реконструкции, а о полностью новой трассе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников. Ориентировочная стоимость проекта в ценах 2017 года составляет 1,2 трлн рублей. Проектная длина новой трассы — 119,5 км, а расчетная скорость движения — 120 км/ч. Сократить путь удастся за счет того, что новая дорога пройдет через многочисленные тоннели и в обход населенных пунктов — превратит Черноморское побережье в российский Лазурный берег, по которому можно будет с ветерком промчаться на кабриолете.

В настоящее время власти прорабатывают различные варианты финансирования очередной мегастройки на основе государственно-частного партнерства. На данный момент предполагается, что новая скоростная дорога будет бесплатной, и очень бы хотелось, чтобы в этой части проект не корректировался.

В июле РПЦ выступила с инициативой отменить платные дороги в России.

В Москве тем временем готовят собственный мегапроект — реконструкцию монорельсовой дороги, которая превратится в уникальный линейный парк.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС