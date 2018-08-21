«Игорек», «Стена» и другие премьеры форума «Армия-2018»

Концерн «Калашников» и производители спецтехники показали на оборонной выставке новые и уже опробованные временем разработки в области транспорта для армии, Росгвардии и для гражданского рынка.

Фурор произвел концепт «управляемого прямоходящего комплекса», который будто сошел в реальность из выдуманных вселенных «Звездных войн» или MechWarrior. А то, что «Игорек», как называют концепт, стоял у павильона концерна «Калашникова», у многих вызвало ассоциации и с боевиком «Робокоп-2».

Впрочем, помимо непонятного концепта на выставке были представлены и образцы более привычных транспортных средств, включая полностью электрические. Все подробности — в нашей галерее.

«Игорек», «Стена» и другие премьеры форума «Армия-2018»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, концерн «Калашников»

«Игорек», «Стена» и другие премьеры форума «Армия-2018»
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые