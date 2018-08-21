«Игорек», «Стена» и другие премьеры форума «Армия-2018»

Фурор произвел концепт «управляемого прямоходящего комплекса», который будто сошел в реальность из выдуманных вселенных «Звездных войн» или MechWarrior. А то, что «Игорек», как называют концепт, стоял у павильона концерна «Калашникова», у многих вызвало ассоциации и с боевиком «Робокоп-2».
Впрочем, помимо непонятного концепта на выставке были представлены и образцы более привычных транспортных средств, включая полностью электрические. Все подробности — в нашей галерее.
- В следующем году «Калашников» представит тяжелый мотоцикл с оппозитным двигателем. Он будет использоваться в Почетном эскорте, а позднее получит и гражданский вариант, который будет продаваться под маркой «Иж».
- Также «Калашников» разработал для Москвы комплекс наблюдения за дорогами, основанный на нейросетях, то есть способный самообучаться.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, концерн «Калашников»
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