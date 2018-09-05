Nissan Leaf все же привезут в Россию?

Электромобиль сертифицировали в нашей стране: шансы на его появление на российских дорогах увеличились.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на второе поколение Nissan Leaf появилось в базе Росстандарта. Машина сертифицирована в двух вариантах мощности: 110 и 122 л.с. В российском офисе компании «За рулем» заявили, что окончательное решение о выводе Лифа на российский рынок пока не принято.

«Тема электромобилей — крайне интересна для компании. Тем не менее вопрос вывода Leaf очень комплексный и сложный. Мы по-прежнему рассматриваем различные сценарии. Конкретных решений пока не принято», — заявил «За рулем» пресс-секретарь российского отделения Nissan Роман Скольский.

О том, что Nissan намерен привезти в Россию свой электромобиль, представители компании заявили на выставке «Иннопром-2017». Однако с тех пор новой информации на этот счет не поступало.

Сложность с принятием положительного решения в отношении начала продаж Nissan Leaf в нашей стране может быть связана с тем, что в Правительстве России отказались обнулять таможенные ставки для электромобилей. Вместо этого была принята программа по развитию электротранспорта, которая предусматривает развитие инфраструктуры.

Второе поколение Nissan Leaf нам представили в сентябре прошлого года. Машина получила динамичный дизайн и новый электромотор мощностью 110 л.с., что на 40 «лошадок» больше, чем у предшественника.

Электромобиль буквально напичкан новыми технологиями, в числе которых система e-Pedal, позволяющая управлять разгоном и торможением с помощью одной педали.