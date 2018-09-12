Citroen C5 Aircross: теперь и для Европы

Вместе с Citroen C5 Aircross, который уже можно заказать во Франции по цене от 24 700 евро, французы презентуют его гибридный концепт Plug-In Hybrid.

Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid поступит в продажу в 2020 году

Оба показа — нового Citroen C5 Aircross и его гибридного концепта — состоятся в рамках Парижского автосалона, который пройдет во Франции с 4 по 14 октября 2018 года.

Колесная база кроссовера, показанного прошлой весной в Китае, составляет 2,73 м при общей длине автомобиля 4,5 м, а дорожный просвет равен 230 мм. Модели достанутся бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 130 до 180 л.с., которые работают в паре либо с механической коробкой передач BVM6, либо с 8-ступенчатым автоматом EAT8. Расход топлива C5 Aircross — от 4 до 5,8 л на 100 км пути в смешанном режиме езды. Автомобиль оснащается новой подвеской Progressive Hydraulic Cushions.

Главной особенностью Citroen C5 Aircross и гордостью компании является салон кроссовера. Он оборудован сиденьями повышенной комфортности Advanced Comfort, в том числе и на заднем ряду, которые оснащены не только регулировкой угла наклона спинки, но и продольной регулировкой. При этом багажник обладает самым большим полезным объемом в классе — от 580 до 720 л.

Мощность силовой установки Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid достигает 225 л.с.

Кроме того, C5 Aircross имеет цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, 8-дюймовый емкостный сенсорный дисплей HD, а также шесть коммуникационных технологий и беспроводное зарядное устройство для смартфона под центральной консолью.

Салон Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross имеет шесть систем помощи при вождении, в том числе систему автономного управления второго уровня Highway Driver Assist. Конечно же, речь идет об автомобиле в топовой комплектации (всего для C5 Aircross предусмотрено четыре уровня комплектаций).

Возможности персонализации нового Citroen C5 Aircross достаточно широки по современным меркам. Это 30 цветовых комбинаций салона, 7 цветов кузова, двухцветная крыша и три пакета вставок и защитных элементов Сolor Packs, окрашиваемых в различные цвета.

Citroen C5 Aircross оснащен 20 системами помощи при вождении

Также на стенде Citroen будет представлен концепт C5 Aircross Plug-in Hybrid — гибридная версия кроссовера, которая пойдет в серию в начале 2020 года. Начиная с этого момента все новые модели бренда получат версии с электродвигателем.

Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором PureTech мощностью 180 л.с. Между ним и автоматической коробкой передач EAT8 расположен 80-киловаттный электромотор, крутящий момент которого составляет 337 Нм. Суммарная же мощность силовой установки достигает 225 л.с.

Кроссовер способен ездить исключительно на электротяге. Благодаря батарее высокого напряжения (200 В Li-Ion, 13,2 кВт/ч) Aircross Plug-in Hybrid может без бензина и подзарядки проехать до 50 км со скоростью до 130 км/ч. Заряжается батарея и от обычной бытовой сети. На полную зарядку уйдет от 1 часов 40 минут (двухфазная зарядная станция) до 8 часов (домашняя розетка).

Помимо C5 Aircross и гибридного концепта Plug-in Hybrid на стенде Citroen в Париже будут представлены С3 Aircross, новый C4 Cactus, хэтчбеки C3 и C1 Urban Ride, а также Berlingo третьего поколения в кузовах M и XL и минивэны Grand C4 SpaceTourer и SpaceTourer.

Citroen C5 Aircross для китайского рынка имеет ряд отличий от европейской версии.

Представление о том, каким будет Citroen C5 Aircross в жизни, можно получить во время тест-драйва Citroen C3 Aircross.

Фото: Citroen