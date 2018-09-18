Парень ради лайков устроил идиотское шоу на «зебре»

И хотя формально он никому особо не мешал, это вызвало бурю негодования в соцсетях.

В паблике «Жесть Красноярска» соцсети ВКонтакте появилось странное видео: загорается зеленый сигнал светофора, молодой человек выскакивает на зебру, ставит стул, садится на него и ждет зеленого. Формально, он никому не мешает, разве что пешеходам. Но идиотизм самой затеи и желание покрасоваться ради отметки «Нравится» вызвал негодование пользователей.

Что это — очередное дурацкое увлечение молодежи? Один из пользователей написал, что сам недавно чуть не сбил такое «чудо», которое стояло посередине дороги с поднятыми в стороны руками. Хотя некоторые готовы рассматривать «сидящего» на переходе лишь как шалуна, ведь машины все равно стоят, а так… пусто хоть по-пластунски ползет, если ему надо. Смущает в этой ситуации вот что — страшно даже представить, что в следующий раз придумают эти «шалуны», чтобы их заметили и отметили в любимых соцсетях.

Согласно пункту 4.6 ПДД:

«Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения».

Нарушение этого правила карается по статье 12.29 ч 2 КоАП штрафом в 500 рублей, хотя можно и отделаться предупреждением, на усмотрение инспектора. Только вот человек не автомобиль, найти этого «шалуна» будет не так-то просто.

В июне молодые люди забавлялись следующим образом — делали селфи своей тени на асфальте, причем даже на проезжей части.



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Видео: ВКонтакте