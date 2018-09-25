Главное — тормоза! Когда вы последний раз меняли тормозную жидкость? Какую заливали? Ах, не помните… А ведь тормоза — это безопасность, здоровье и даже жизнь. Так что читайте инструкцию к своему автомобилю, и если время пришло — поменяйте тормозную жидкость. Выбрать правильную замену нам поможет специалист — главный технолог Игорь Витальевич Капитов. Массовый завал на шоссе — вы всегда можете стать его виновником Дорожная обстановка меняется настолько стремительно, что порой водителя выручают лишь годами выработанные и доведенные до автоматизма навыки. Посмотрим, как вы поступите, оказавшись в непростой дорожной ситуации. Динамика по паспорту и на практике — почему они не совпадают Сравнительные тесты, как правило, очень активно обсуждаются на форуме ЗР. Бурю эмоций (и ряд вопросов) вызвал тест кроссоверов Volkswagen Tiguan с моторами одинаковой мощности на разных типах топлива, в ходе которого замерили динамику и расход этих автомобилей и получили довольно-таки неожиданные результаты. Ясность вносит эксперт журнала «За рулем».