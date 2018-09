Компания GAC в конце августа принимала участие в Московском международном автосалоне. А теперь китайцы нацелились на Европу и везут на автосалон в Париж второе поколение кроссовера GAC GS5.

Длина нового GAC GS5 составляет 4 695 мм, ширина — 1 885 мм, высота — 1 700 мм, а колесная база кроссовера достигает 2 710 мм

Первое поколение GAC GS5 было представлено в 2012 году, а в 2016-м его пытались вывести на российский авторынок. Автомобиль даже сертифицировали, но что-то не сложилось. Летом этого года китайская автомобильная компания вновь заявила о своем намерении продавать легковые автомобили в России и привезла на Московский автосалон в качестве образца продукции несколько кроссоверов (электрический GE3, 7-местный GS8, компактный GS5S), а также седаны (GA3S и GA8) и минивэн (GM8).

Оснащаться GAC GS5 будет бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и мощностью от 152 до 169 л.с.

2 октября на автосалоне в Париже компания GAC презентует второе поколение кроссовера GS5, который, к слову, уже сертифицирован для продаж на российском рынке. В основе автомобиля лежит платформа от Alfa Romeo 166, которую GAC выкупил у концерна Fiat еще в 2008 году. Эта же платформа лежала в основе кроссовера GAC GS5 первого поколения. Разработчики новинки сосредоточились в основном на внешнем виде автомобиля и его салоне, поэтому новинка является, скорее, глубоким рестайлингом предыдущей версии.

Кроссовер GAC GS5 первого поколения

На сегодняшний день компания GAC продает в России легкие грузовые автомобили длиной от 4350 мм на базе WAY M1, в том числе грузовичок с двойной кабиной WAY M2, и фургон WAY V1. Стоимость этих автомобилей составляет от 500 000 рублей.

GAC тесно сотрудничает с японской компанией Honda. В частности, у них есть совместный суббренд Everus.

На автосалон в Детройт компания GAC привозила концептуальный кроссовер Enverge без боковых окон.

Фото: Xcar.com.cn