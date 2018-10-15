12 человек пострадали в крупной аварии восьми автомобилей

В Тверской области столкнулись шесть легковых машин, автобус и грузовик.

Все началось со столкновения автобуса и грузовика

ДТП произошло сегодня рано утром в Западнодвинском районе Тверской области возле поселка Дуброво, на 359-м км трассы М-9 «Балтия». Об этом на своем сайте сообщило Главное управление МЧС России по Тверской области.

На место аварии помимо оперативной группы Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона пожарно-спасательной части № 30 в срочном порядке прибыли также несколько бригад скорой медицинской помощи и экипажи ГИБДД. Некоторых пострадавших пришлось извлекать из транспортных средств с применением специального спасательного оборудования. Сообщается о двенадцати пострадавших, которых уже доставили в больницы региона.

«Проводились работы по деблокировке пострадавших. Затруднений движения нет», — сообщили в МЧС Тверской области.

Причины, из-за которых произошла авария, на данный момент неизвестны. Ведется следствие. После осмотра места ДТП стало ясно, что столкновения автомобилей начались после того, как автобус по касательной врезался в грузовик.

«По прибытии на место ДТП установлено, что произошло столкновение пассажирского автобуса по касательной с грузовым автомобилем. Причина дорожного происшествия устанавливается. Есть пострадавшие: в пассажирском автобусе пострадал водитель», — рассказали в региональном МЧС.

Напомним, что это не первое крупное ДТП в регионе в октябре. Так, 5-го числа здесь в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Ford Transit погибли 13 человек.

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Фото: ТАСС